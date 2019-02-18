Dünya Suriyedeki kimyasal saldırıların yüzde 98i Esede ait
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Esad'ın kimyasal saldırıları

Suriye'deki kimyasal saldırıların yüzde 98'i Esed'e ait

Berlin merkezli Küresel Kamu Politikası Enstitüsünün raporuna göre, Suriye'de iç savaş sürecinde en az 336 kimyasal saldırı düzenlendi ve bunların yüzde 98'i Esed rejimi tarafından gerçekleştirildi

Haber Merkezi AA
Esed rejimi, klor içerikli kimyasal saldırılarda yapıyor.
Esed rejimi, klor içerikli kimyasal saldırılarda yapıyor.

Suriye'de 8 yıldır devam eden iç savaş sürecinde en az 336 kimyasal saldırı düzenlendiği ve saldırıların yüzde 98'inin Esed rejimi tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

  • Almanya'nın başkenti Berlin merkezli Küresel Kamu Politikası Enstitüsü tarafından "Saklanacak hiçbir yer yok: Suriye'de Kimyasal Silah Kullanımının Mantığı" başlıklı bir rapor yayınlandı.

8 yıldan bu yana 336 kimyasal saldırı gerçekleşti.

Alman Dışişleri Bakanlığının finansal katkısıyla hazırlanan rapora göre, Esed rejimi tarafından düzenlenen kimyasal saldırılar yaygın olarak bilinenden önemli ölçüde fazla.

6 kimyasal saldırı da DEAŞ ait

Rapora göre, 2011'den beri Suriye'de en az 336 kimyasal saldırı düzenlendi ve bunların yüzde 98'i Esed rejimi tarafından gerçekleştirildi. 6 kimyasal saldırı da DEAŞ tarafından yapıldı.

Suriye'deki kimyasal atakların yüzde 90'ı, rejimin 2013 yılının Ağustos ayında düzenlediği ve dünya kamuoyunda büyük tepki uyandıran saldırıdan sonra gerçekleşti.

Suriye'de 21 Ağustos 2013'teki kimyasal saldırı sonrası dünya kamuoyu Esed rejiminin kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmasına büyük tepki göstermişti. Dönemin ABD Başkanı Barack Obama bu saldırıyı "aşılmaması gereken kırmızı çizgi" olarak nitelendirmişti.

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