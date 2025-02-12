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Suriye'den anlamlı adım: Türkistanlı öğrenciler ücretsiz okuyacak

Suriye'den anlamlı adım: Türkistanlı öğrenciler ücretsiz okuyacak

Mahmud Hüdayi Uysal
Mahmud Hüdayi Uysal
22:2612/02/2025, Çarşamba
G: 12/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Suriye, Doğu Türkistanlı üniversite öğrencilerine ücretsiz eğitim hakkı tanıdı
Suriye, Doğu Türkistanlı üniversite öğrencilerine ücretsiz eğitim hakkı tanıdı

Baas rejiminin resmen sona erdiği 8 Aralık Devrimi'nin ardından ülkeyi istikrara kavuşturan yeni Suriye yönetimi, Milli Eğitim Bakanlıkları aracılığıyla Doğu Türkistanlı öğrencilere ücretsiz eğitim hakkı sundu. Karara göre; Suriye'de bulunan Türkistanlı öğrenciler, üniversite eğitimleri bitene kadar okullara tek kuruş dahi ödemeyecek.

Suriye Milli Eğitim Bakanlığı, Doğu Türkistanlı öğrencilere ücretsiz üniversite hakkı tanıdı.

İlgili resmi mercilere iletilen karar metnine göre; Doğu Türkistan'dan gelen talebeler, yükseköğretim kurumlarının harç ve ders ücretlerinden muaf tutulacak.

Suriye Milli Eğitim Bakanlığının mevzubahis karar metni
#Suriye
#Suriye Milli Eğitim Bakanlığı
#Doğu Türkistan
#Üniversite
#Ücretsiz Eğitim

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