Suriye'den anlamlı adım: Türkistanlı öğrenciler ücretsiz okuyacak

Suriye, Doğu Türkistanlı üniversite öğrencilerine ücretsiz eğitim hakkı tanıdı
Baas rejiminin resmen sona erdiği 8 Aralık Devrimi'nin ardından ülkeyi istikrara kavuşturan yeni Suriye yönetimi, Milli Eğitim Bakanlıkları aracılığıyla Doğu Türkistanlı öğrencilere ücretsiz eğitim hakkı sundu. Karara göre; Suriye'de bulunan Türkistanlı öğrenciler, üniversite eğitimleri bitene kadar okullara tek kuruş dahi ödemeyecek.
Suriye Milli Eğitim Bakanlığı, Doğu Türkistanlı öğrencilere ücretsiz üniversite hakkı tanıdı.
İlgili resmi mercilere iletilen karar metnine göre; Doğu Türkistan'dan gelen talebeler, yükseköğretim kurumlarının harç ve ders ücretlerinden muaf tutulacak.
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