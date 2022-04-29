Suriye'den korkunç görüntüler: Sarayın dibinde katliam

Avrupa’da “Suriyeliler ülkesine dönsün” yaygarası koparken, 2013 yılında Şam’da çekilmiş korkunç görüntüler ortaya çıktı. The Guardian Gazetesi, rejimin en az 41 sivili öldürdüğü görüntüleri yayımladı. Martin Chulov’un anlatımı ve “Tadamon katliamı: Suriye gizli savaş suçu” başlığıyla paylaşılan görüntülerde, Suriye istihbarat görevlisi olduğu öne sürülen Amjad Youssuf’un, gözleri bağlı ve kelepçeli şekilde gözaltına alınan sivilleri nasıl katlettiği gözler önüne serildi. 16 Nisan 2013 tarihli görüntü, rejimin işlediği suçları ortaya koyması açısından büyük önem arz ediyor.

KORKUNÇ İNFAZ

İdam mangasının gerçekleştirdiği toplu infaz, Şam’da Cumhurbaşkanlığına 1 km mesafedeki Tademon mahallesinde gerçekleşti. Martin Chulov özellikle sivillerin ölüme yürüdüğü ve bazen ölümlerinden hemen önce alay edildikleri görüntülerden çok etkilendiğini anlattı. Katliam için bu sivil grubun neden seçildiğini belirlemenin zor olduğu, o bölgedeki sivillere “Muhaliflerin tarafına geçmemeleri” için güçlü bir mesaj verilmek istendiği üzerinde duruluyor.

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