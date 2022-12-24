Dünya Suriyeli kabile ve aşiret temsilcilerinden YPG/PKK tepkisi Bu suçu kınamak için toplandık
ORTADOĞU

Suriyeli kabile ve aşiret temsilcilerinden YPG/PKK tepkisi: Bu suçu kınamak için toplandık

Suriyeli kabile ve aşiret temsilcileri, Suriye’nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü YPG/PKK üyelerinin 2 kadını tecavüz ederek öldürmelerine tepki göstererek terör örgütü saflarındaki Arap aşiretleri üyelerine "örgütten ayrılın" çağrısı yaptı.

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Haber Merkezi AA
Suriyeli kabile ve aşiret temsilcilerinden YPG/PKK tepkisi: Bu suçu kınamak için toplandık
Suriyeli kabile ve aşiret temsilcileri

Suriye’nin doğusundaki Deyrizor'da terör örgütü PKK/YPG mensuplarının Suriye'nin doğusundaki Bakkara aşiretinden 2 kadını tecavüz ederek öldürmelerinin ardından, Suriyeli kabile ve aşiret temsilcileri ülkenin kuzeyindeki Afrin ilçesinde toplandı.

Toplantıda, kadın cinayetlerine karışan, terör örgütü PKK/YPG bileşenlerinden sözde Deyrizor Askeri Meclisi'ne "terör faaliyetlerine son verme" çağrısı yapıldı.

Kadın cinayetlerinden PKK/YPG'li sözde Deyrizor Askeri Meclisi sorumlusu elebaşı Ebu Havle ve beraberindeki teröristleri sorumlu tutan Deyrizorlular, hafta içi bir araya gelerek gösteriler düzenlemişti.

"Bu suçu kınamak için toplandık"

Toplantıya katılan Elbukeyyir Aşireti temsilcilerinden Şeyh Ömer el-Geham, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK/YPG'li Ebu Havle'nin insanlığa karşı suç işlediğini vurgulayarak "Bugün burada 50'den fazla aşiret ve kabilenin temsilcileri, bu suçu kınamak için toplandık." dedi.

Terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgelerde yaşayan aşiret temsilcilerine "örgütün suçlarına karşı çıkın" çağrısı yapan Geham, şöyle devam etti:

"YPG saflarında savaşan aşiret üyelerinin çocuklarından temennimiz, terör saflarından ayrılmalarıdır. İnsani çalışmalarda bulunsunlar ve kadınlarına sahip çıksınlar."

"Bu suç ahlaki değerlerimize de aykırıdır"

Cüneydat kabilesi temsilcilerinden Şeyh Bessam Cüneydi de PKK/YPG'nin sözde Deyrizor Askeri Meclisi sorumlusu elebaşı Ebu Havle'nin işlediği suçu kınamak için toplandıklarını belirtti.

Cüneydi, "İnsanlığa karşı işlenen bu suç, ahlaki değerlerimize de aykırıdır. Bu iğrenç suçu işleyen ve ona PKK'dan destek olanları da kınıyoruz. Ebu Havle faşist bir örgütün mensubudur." diye konuştu.

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