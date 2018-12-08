Suriyeli Maya ülkesine döndü

Türk Kızılayı tarafından protez tedavisi için Türkiye'ye getirilen 8 yaşındaki yürüme engelli Maya, protez bacağına kavuştu ve ülkesi Suriye'ye yürüyerek döndü.

Doğarken bacaklarının dizden altını kaybeden ve babasının PVC boru ve konserve kutusundan yaptığı "ayaklarıyla" hayata tutunan Maya, tedavi edilmek üzere haziran ayında Türk Kızılayı tarafından İstanbul'a getirilmişti.

Buradaki tedavisinin ardından protez bacaklarına kavuşan Maya ve ona eşlik eden babası Ali Meri, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki Ser Ceble kampındaki evlerine döndü.

Baba ve kızına, Suriye'ye dönüşlerinde Türk Kızılayından bir heyet eşlik etti.

İdlib'deki küçük Maya'nın hikayesi 21 Haziran'da dünyayla paylaşılmıştı. Türk Kızılayı engelli kıza ve babasına sahip çıkmıştı.

📌Babasının yaptığı PVC borularla yaşam mücadelesi veren Suriyeli Maya, protez bacaklarına kavuştu...



Türk doktor @mehmetzekiculcu protez bacakları Maya'ya hediye etti. 👏 pic.twitter.com/Rx5jYacyvq — Yeni Şafak Dünya (@yenisafakdunya) 7 Temmuz 2018

Maya'nın babası Ali Meri, kızının tedavisinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Onların sayesinde Maya'ya protez taktık. Hayatımızı kolaylaştıranlara teşekkür ederiz. Maya protez ayağına kavuştuğu için çok mutlu. Türk hükümetine çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

"Ülkesine yürüyerek dönen Maya annesine kavuştu"

Türk Kızılayı Suriye Alan Koordinatörü Kadir Akgündüz de Maya'ya 5 ay önce sahip çıktıklarını vurgulayarak, "Maya'nın bacaklarının olmadığını, doğuştan kaynaklanan bir sorun olduğunu öğrendik ve tedavisini yaptık. Maya bugün yürüyerek annesine kavuştu. Yeni sıcak yuvasına dönüş sağladı." dedi.

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Akgündüz, Maya'nın şu an kardeşiyle çok mutlu olduğunu ve Türk Kızılayının desteğinin süreceğini dile getirdi.

OYNAT 01:00 Türkiye Suriyeli Maya'ya umut oldu Babasının PVC boru ve konserve kutusundan yaptığı "ayaklarıyla" hayata tutunan, proteze kavuşup yürüyebilmeyi hayal eden Suriyeli Maya, Türk Kızılayı tarafından kendisi gibi engelli babasıyla tedavi olmak için İstanbul 'a getirildi.

DÜNYA Babasının yaptığı teneke bacaklarla okula gidiyor