Dünya Suriyeli muhaliflerden uluslararası topluma İdlib çağrısı
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Suriyeli muhaliflerden uluslararası topluma İdlib çağrısı

SMDK, Esed rejimi ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenledikleri yoğun saldırıların durdurulması için uluslararası toplumun gerekli adımları atmasını istedi.

Haber Merkezi AA
Rejim güçleri, 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.
Rejim güçleri, 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırılarının son bulması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere yönelik yoğun saldırılarının devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası toplumun sivilleri hedef alan saldırıları durdurması için gerekli adımları atması istedi.

Rejim ve destekçilerinin saldırılarında misket ve varil bombalarının kullanıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Askeri çözümde ısrar edenler, daha fazla sivil kayıpların yaşanmasına neden oluyor. Birleşmiş Milletler, siyasi çözümün önüne geçmek isteyen rejim, İran ve Rusya'nın Suriye halkına karşı işledikleri katliamlara karşın sorumluluklarını yerine getirmelidir." ifadesi yer aldı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde.

Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

  • Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-23 Haziran'da düzenlediği saldırılarda 487 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 495 sivilin yaralandığını duyurdu.

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