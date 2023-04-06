Suriyeli mülteci Almanya'da belediye başkanı oldu

Finlandiya’da geçtiğimiz pazar günü yapılan genel seçimde resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Sanna Marin’in partisi Sosyal Demokrat Partisi (SDP) üçüncü oldu. Ulusal Koalisyon Partisi (KOK) seçimi ilk sırada tamamlarken, Gerçek Finler (PS) partisi ise ikinci oldu. Finlandiyalı uzmanlar, ülkede pazar günü yapılan genel seçimlerin ardından bir koalisyon hükümeti kurulması sürecinin zorlu geçeceğini düşünüyor.