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Dünya

Suriyeli mülteci Almanya'da belediye başkanı oldu

Suriyeli göçmen Rayyan Alshebl, aldığı Almanca derslerinin ve mesleki eğitimin ardından girdiği seçimleri kazanarak Almanya’nın Stuttgart şehri yakınlarındaki bir kasabada belediye başkanı seçildi.

04:00 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Rayyan Alshebl.

Rayyan Alshebl.

Rayyan Alshebl isimli Suriyeli göçmen, Almanya’nın Stuttgart şehri yakınlarındaki bir kasabada belediye başkanı seçildi. Almanya’nın 2015 yılında Suriyeli mültecilere kapılarını açmasından sonra ülkeye göç eden Alshebl, aldığı Almanca derslerinin ve mesleki eğitimin ardından Ostelsheim kasabasında işe girdi. Pazar günü üç adayla birlikte belediye başkanlığı seçimlerine giren ve oyların yüzde 55.4’ünü alan Alshebl belediye başkanı seçildi. Alshelb, bu kararla Ostelsheim’ın “tüm Almanya’daki birlikte yaşama kültürünün ve toleransın simgesi” haline geldiğini söyledi. Alshelb'in haziran ayında görevi devralacağı kaydedildi.



#Almanya
#Suriye
#Stuttgart
#Rayyan Alshebl
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