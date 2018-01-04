Suriyelilere 4 tır yardım malzemesi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından temin edilen içerisinde un, gıda kolisi, kışlık kıyafet ve çocuk bezi bulunan 4 tır dolusu yardım malzemesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Suriye'ye gönderildi.

İHH Gaziantep gönüllüsü Murat Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 yılının ilk yardım konvoyunun bugün bölgeye gönderileceğini belirtti.

Şahin, yardımların Fırat Kalkanı Harekatı sonrası terörden arındırılan güvenli bölgelerde yaşayan Suriyelilere dağıtılacağını ifade ederek, "İhtiyaç sahibi Suriye halkına 50 ton un, 300 gıda kolisi ile kışlık kıyafet ve çocuk bezi gibi malzemelerden oluşan 4 tırlık yardımı bölgeye ulaştırmak için İHH Kilis Koordinasyon Merkezine geldik. İnşallah buradan da Suriye tarafına geçerek yardımları dağıtacağız." diye konuştu.

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Hayırseverlerin desteğiyle alınan yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını anlatan Şahin, savaşın başladığı ilk günden bu yana mazlumların yanında olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini söyledi.

Okunan duanın ardından tırlar, Suriye'nin Fırat Kalkanı bölgesinde dağıtılmak üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na doğru yola çıktı.