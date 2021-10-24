Suriye’nin resmi ​

Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan Sienna Photo Awards’ta 2021 Yılın Fotoğrafı Ödülü, Hardship of Life (Hayatın Zorluğu) adlı fotoğrafıyla Hatay’lı fotoğrafçı Mehmet Aslan’ın oldu. Aslan, ödülü sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurdu: “Dünyanın en prestijli fotoğraf festivallerinden olan Siena International Photo Awards sonuçları açıklandı. 163 ülkeden katılım gerçekleşti ve fotoğrafım Siena Yılın Fotoğrafına layık görüldü. Bu ödül benim için gurur kaynağı oldu.”

Mehmet Aslan

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