Dünya Suriyenin resmi
ORTADOĞU AKTÜEL

Suriye’nin resmi

Suriyeli Münzir, İdlib’te bir pazar yerine düşen bombayla sağ bacağını kaybetti. Oğlu Mustafa ise hamileyken sinir gazı soluyan annesinin gördüğü bir tedavinin etkisiyle bazı uzuvları olmadan doğdu. Suriye’nin dramını özetleyen bu fotoğrafı çeken Mehmet Aslan, Sienna Photo Awards’ta yılın fotoğrafı ödülünü aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Suriye’nin resmi ​
Fotoğrafta görülen küçük çocuğun babası Münzir, Suriye İdlib’te, bir pazarın içinde gezerken düşen bir bombanın etkisiyle sağ bacağını kaybetmiş.

Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan Sienna Photo Awards’ta 2021 Yılın Fotoğrafı Ödülü, Hardship of Life (Hayatın Zorluğu) adlı fotoğrafıyla Hatay’lı fotoğrafçı Mehmet Aslan’ın oldu. Aslan, ödülü sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurdu: “Dünyanın en prestijli fotoğraf festivallerinden olan Siena International Photo Awards sonuçları açıklandı. 163 ülkeden katılım gerçekleşti ve fotoğrafım Siena Yılın Fotoğrafına layık görüldü. Bu ödül benim için gurur kaynağı oldu.”

Mehmet Aslan
Mehmet Aslan

FOTOĞRAFIN HİKAYESİ:

  • Aslan’ın ‘Siena Yılın Fotoğrafı’ ödülüne layık görülen çalışmasının hikayesi ise şöyle: Fotoğrafta görülen küçük çocuğun babası Münzir, Suriye İdlib’te, bir pazarın içinde gezerken düşen bir bombanın etkisiyle sağ bacağını kaybetmiş. Oğlu Mustafa, hamileyken sinir gazını soluyan annesinin gördüğü bir tedavinin etkisiyle doğuştan uzuvları olmadan dünyaya gözlerini açmış. Küçük Mustafa’nın hayatını sürdürebilmesi içinse gelecekte şu an Türkiye’de bulunmayan elektrikli protezlere ihtiyacı var. Ödüller, İtalya’da düzenlenecek törende takdim edilecek.
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