Suud’a İsrail’le normalleş baskısı

Amerikan Axios’un haberine göre ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, geçen ay Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile yaptığı görüşmede Riyad’ın İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi için baskı yaptı.

Habere göre Suudi Veliaht Prens, 27 Eylül’de Kızıldeniz Şehri Neom’da yaptıkları görüşmede Sullivan’ın önerisini reddetmedi ama şart koştu. Selman, Sullivan’a normalleşme için gerekli şartların yazıldığı bir liste sundu. Listede veliaht prens Beyaz Saray’dan, ABD-Suudi ilişkilerinde kilit bir konu olan insan hakları davalarının düşürülmesini talep etti.

Jake Sullivan

KAŞIKÇI ŞANTAJI

Gelişme, Biden yönetiminin, seçim döneminde aksini vadetmesine rağmen selefi Trump’ın politikalarını devam ettirdiği yorumuna neden oldu. Washington’ın, Kaşıkçı cinayetinde parmağı olduğu iddia edilen Prens Selman’a şantaj yaparak, Abraham anlaşmalarını dayattığı belirtiliyor. Eylül 2020’de Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, İsrail ile sözde normalleşme anlaşmalarına imza atmış, bu ülkeleri Sudan ve Fas takip etmişti.

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