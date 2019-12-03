Dünya Suudi Arabistan, BAE ve Mısırdan Libya kumpası Meşruiyeti bitirmeye çalışıyorlar
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Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'dan Libya kumpası: Meşruiyeti bitirmeye çalışıyorlar

Doğu Akdeniz'deki tarihi anlaşma Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'da da paniğe yol açtı. Libya'daki El-Ahrar televizyonu, darbeci Hafter'e destek veren Körfez ülkelerinin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi'nin tanınırlığını bitirmeye yönelik bir plan ortaya koyduğunu ileri sürdü.

Haber Merkezi AA
Libya'da darbeci general Hafter, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ve Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi
Libya'da darbeci general Hafter, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ve Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek veren Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın, ülkenin uluslararası alandaki tek resmi temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi'nin tanınırlığını bitirmeye çalıştığı ileri sürüldü.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, dün Riyad'da Hafter destekçisi Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'i kabul etti.

Libya'da yayın yapan "El-Ahrar" televizyonunun haberine göre, Hafter'e destek veren ülkeler, uygulamaya koydukları "Libya'nın meşru temsilcisi UMH'nin tanınırlığını bitirme planı" hakkında Salih'e bilgi verdi.

Hafter destekçisi ülkeler lobi yapacak

  • Bu kapsamda Tobruk'taki TM'nin başkentteki UMH'yi Libya'nın meşru temsilcisi olarak tanımayı bırakacağı ve Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Afrika Birliğini de bu yönde adım atmaya çağıracağı belirtildi. Bunu takiben Hafter destekçisi ülkelerin, TM'nin çağrısı doğrultusunda lobi yapacağı aktarıldı.

BM'ye baskı yapıyorlar: Darbeci Hafter'i tanıyın

TM Başkanı Salih'in de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup yazarak "BM'nin UMH'nin meşruiyetini tanımayı bırakması ve bunun yerine Tobruk'taki TM'yi tanıması yönünde karar alması" çağrısında bulunduğu ileri sürüldü.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat zaptını kabul etmediklerini belirten TM Başkanı Salih'in, söz konusu mektupta Guterres'e de "bu anlaşmayı reddetmesi" çağrısı yaptığı öne sürüldü.

  • "El-Ahrar" televizyonunun haberinde ayrıca Hafter'e destek veren ülkelerin UMH'nin tanınırlığını bitirmeye yönelik bu girişime Türkiye'nin Libya ile imzaladığı mutabakat zaptı sonrası hız verdiği kaydedildi.

Daha önce de bölge basınında yer alan bazı haberlerde, Hafter'in destekçileri arasında yer alan Mısır, Suudi Arabistan ve BAE'nin Libya'nın eski BAE Büyükelçisi Arif en-Nayid liderliğinde oluşturulacak yeni bir hükümeti Libya'da yönetime getirmeye hazırlandığı ileri sürülmüştü.

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

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