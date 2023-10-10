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Suudi Arabistan Başbakanı Selman ile Mahmud Abbas görüştü

Suudi Arabistan Başbakanı Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Açıklamada "Veliaht Prens uluslararası insancıl hukuka bağlı kalmanın ve sivillerin hedef alınmasından kaçınmanın önemini vurguladı" denildi.

11:55 . 10/10/2023 Salı
DHA
Muhammed Bin Selman - Mahmut Abbas

Muhammed Bin Selman - Mahmut Abbas

Suudi Arabistan Başbakanı Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın bugün yaptığı telefon görüşmesine dair yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Görüşmede Gazze ve çevresindeki askeri tırmanışın yanı sıra sivillerin yaşamları ile bölgenin güvenlik ve istikrarına tehdit oluşturan kötüleşen durum ele alındı. Veliaht Prens, devam eden tırmanışın durdurulması ve bölgede daha fazla yayılmasının önlenmesi için Krallığın tüm uluslararası ve bölgesel taraflarla temas kurmak üzere mümkün olan her türlü çabayı gösterdiğini vurguladı.

Veliaht Prens ayrıca uluslararası insancıl hukuka bağlı kalmanın ve sivillerin hedef alınmasından kaçınmanın önemini vurguladı.

Veliaht Prens ayrıca, Krallığın meşru haklarını arayan, onurlu bir yaşam için çabalayan, umutlarını ve özlemlerini gerçekleştiren, adil ve kalıcı bir barışa ulaşan Filistin halkının yanında olmaya devam ettiğini vurguladı."

#Mahmud Abbas
#Muhammed Bin Selman
#Filistin
#Suudi Arabistan
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