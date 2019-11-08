Dünya Suudi Arabistanda müzik, resim ve tiyatro müfredata girdi
ORTADOĞU

Suudi Arabistan'da müzik ve resim müfredata girdi

Suudi Arabistan'da müzik, resim ve tiyatro müfredata girdi

Suudi Arabistan'da müzik, tiyatro ve resim ders müfredatına girdi. Son zamanlarda eğlence sektörüne milyon dolarlık yatırım yapılan ülkede Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın ülkesini "ılımlılaştırma" projesi kapsamında yeni kararlar alınıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Müzik, resim ve tiyatro dersleri devlet okulları ile özel okullarda okutulacak.
Müzik, resim ve tiyatro dersleri devlet okulları ile özel okullarda okutulacak.

Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı'nın açıklamasına göre ülkede müzik, tiyatro ve resim artık devlet okulları ile özel okulların müfredatına girecek.

Suudi Arabistan'ın Kültür Bakanı Prens Bedr bin Abdullah bin Muhammed attığı tweet'te "Müzik, tiyatro ve resim eğitim sistemimizde. Sırada daha güzel bir şey var" ifadelerini kullandı.

Müfredat değişikliğinin yanı Kültür Bakanlığı artık okullara, üniversitelere kültürel ve sanatsal faaliyetler için izin yetkisine de sahip oldu.

Suudi Arabistan bir süre önce ülkenin eğlence sektörünü geliştirmek için İngiltere’deki eğlence şirketleriyle anlaşma imzalamıştı.

Geçen ay kadın izleyicilerin futbol maçlarını seyretmesine izin verilmiş ve kadınların Haziran ayından itibaren araba kullanma yasağı kaldırılmıştı.

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin “radikal düşünceleri derhal yok ederek ılımlı İslam'a” geçeceğini söyleyerek tepki çekmişti.

Suudi Arabistan’dan kadınlar için Umre açıklaması: Yanlarında bir erkek bulunmadan Umre yapabilecekler
DÜNYA
Suudi Arabistan’dan kadınlar için Umre açıklaması: Yanlarında bir erkek bulunmadan Umre yapabilecekler
Servis şoförü tutuklandı

Servis şoförü tutuklandı

​Avcılar'da gerçekleşen kazada servis şoförü için tutuklama kararı.
Karayılanı ölü yılan haline getireceğiz

Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz

Bakan Soylu, terörle mücadeleye yönelik açıklamalarda bulundu.
ABD ve Rusya sözünü tutmadı

ABD ve Rusya sözünü tutmadı

​Erdoğan, Macaristan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.
1 liraya<br>devredilmişti

1 liraya
devredilmişti

Türkiye'nin en büyük 23'üncü şirketi oldu.
Müzik, resim ve tiyatro müfredata girdi

Müzik, resim ve tiyatro müfredata girdi

Suudi Arabistan'da yeni karar.
Hepsi ele geçirildi

Hepsi ele geçirildi

​Tel Abyad'da arama faaliyetleri devam ediyor.

4 saatlik şarjla <br>400 km gidiyor

4 saatlik şarjla
400 km gidiyor

Almanya'ya 23 yerli elektrikli otobüs ihraç edildi.

PKK nefes alamayacak

PKK nefes alamayacak

​Terörle mücadelede sembol olan bölgede operasyon başladı.

Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
17 köyü<br>etkileyen felaket

17 köyü
etkileyen felaket

Manyas'tan doğan Kara Dere'de binlerce balık öldü.
İşçiye mesaj<br>patrona mektup

İşçiye mesaj
patrona mektup

Maaşı düşük gösterenlere karşı harekete geçiliyor.
Ankara'dan<br>müfettiş gönderdik

Ankara'dan
müfettiş gönderdik

​Bakan Selçuk'tan otizmli çocuklara ayrımcılık iddialarına açıklama.
Profesyonel ellerde kurgulanıyor

Profesyonel ellerde kurgulanıyor

Twitter'da dezenformasyon nasıl yayılıyor?
Hutbede ismi Atatürk yasaklamış
Gündem

Hutbede ismi Atatürk yasaklamış

“Hutbelerde neden Atatürk’ün adı geçmiyor” diye istismar siyaseti yapanlara tarihi cevap arşivden çıktı. Atatürk, 5 Mart 1924 tarihli kararname ile hutbelerde adından bahsedilmesini bizzat kendi imzası ile yasaklamış. Tüm valiliklere gönderilen kararnamede kişilere değil, millete ve Cumhuriyet’e dua edilmesi isteniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendiği öneri için sözünü tuttu: 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendiği öneri için sözünü tuttu: 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği" nedeniyle yayımladığı genelgede, her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacağını belirtti. Erdoğan, 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de tüm yurtta eş zamanlı olarak gerçekleşecek fidan dikme etkinliği için vatandaşlara çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz'da Abdullah Enes Şahin isimli bir gencin Twitter hesabından paylaştığı ve kısa sürede etkileşim alan "Ağaç Dikme Bayramı" önerisine destek vermişti. Fikri beğendiğini belirten Erdoğan, söz konusu paylaşıma verdiği yanıtta, "Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerine yer vermişti.
Kredi kartında kritik düzenleme: Bankaya gitmeye gerek kalmayacak
Ekonomi

Kredi kartında kritik düzenleme: Bankaya gitmeye gerek kalmayacak

Kredi kartı sözleşmelerinde aranan yazılı şekil ve ıslak imza şartı kaldırılıyor. Kredi kartı çıkarmak için vatandaşlar banka şubelerine gitmeden uzaktan iletişim araçları ile online kanallar üzerinden gerekli olan sözleşmeleri yapabilecek. Düzenlemenin 2020 yılında uygulamaya alınması için 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda da değişiklik yapılması için çalışma başlatılacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.