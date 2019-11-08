Suudi Arabistan'da müzik, resim ve tiyatro müfredata girdi

Müzik, resim ve tiyatro dersleri devlet okulları ile özel okullarda okutulacak.

Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı'nın açıklamasına göre ülkede müzik, tiyatro ve resim artık devlet okulları ile özel okulların müfredatına girecek.

Suudi Arabistan'ın Kültür Bakanı Prens Bedr bin Abdullah bin Muhammed attığı tweet'te "Müzik, tiyatro ve resim eğitim sistemimizde. Sırada daha güzel bir şey var" ifadelerini kullandı.

Müfredat değişikliğinin yanı Kültür Bakanlığı artık okullara, üniversitelere kültürel ve sanatsal faaliyetler için izin yetkisine de sahip oldu.

Suudi Arabistan bir süre önce ülkenin eğlence sektörünü geliştirmek için İngiltere’deki eğlence şirketleriyle anlaşma imzalamıştı.

Geçen ay kadın izleyicilerin futbol maçlarını seyretmesine izin verilmiş ve kadınların Haziran ayından itibaren araba kullanma yasağı kaldırılmıştı.

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin “radikal düşünceleri derhal yok ederek ılımlı İslam'a” geçeceğini söyleyerek tepki çekmişti.