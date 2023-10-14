Suudi Arabistan'dan flaş İsrail kararı: Rafa kalktı!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir kaynak, Suudi Arabistan'ın İsrail'le normalleşme adımlarını askıya aldığını söyledi.
Suudi Arabistan'ın ABD'li yetkilileri de bilgilendirdiği belirtildi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, dün, Gazze'deki sivillere yönelik saldırıların durdurulması ve insani felaketin önlenmesi için uluslararası toplumun hızla harekete geçmesi gerektiği çağrısında bulunmuştu.
Gazze halkının temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılmasının, uluslararası insani hukukun ihlali olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
- "Suudi Arabistan, Filistin halkının Gazze'den zorla yerinden edilmesi çağrılarını kesin bir şekilde reddettiğini ve Gazze'de savunmasız sivillerin hedef alınmasına devam edilmesini kınadığını teyit eder."
İsrail-Filistin çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 46 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.