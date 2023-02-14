|
Dünya

Suudi Arabistan'dan İsrail'e çağrı: Vazgeçin

Suudi Arabistan, işgalci İsrail'in işgal altındaki topraklarda kurduğu kaçak yerleşimleri reddederek tek taraflı uygulamalardan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

09:04 . 14/02/2023 Salı
AA
Suudi Arabistan işgalci İsrail'e tek taraflı uygulamalardan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan işgalci İsrail'e tek taraflı uygulamalardan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan 9 kaçak Yahudi yerleşim birimini yasal sayma kararına karşı açıklama yaptı.

"Suudi Arabistan, işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşimi reddetmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail yönetiminin uluslararası kararlara bağlı kalması, tek taraflı uygulamalarda bulunmaması ve barış imkanlarının baltalanmamasının önemi vurgulandı.

Açıklamada "Suudi Arabistan'ın tavrı, Filistin davasının destekçisi olmaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail Güvenlik Kabinesi, işgal altındaki Batı Şeria'da 9 kaçak Yahudi yerleşim biriminin İsrail kanunları nezdinde "yasallaşmasını" onaylamıştı.



#israil
#Suudi Arabistan
#yasadışı yerleşim
2 saat önce
default-profile-img
Suudi Arabistan'dan İsrail'e çağrı: Vazgeçin
Deprem bölgesinden 30 bin dolarlık gümüş çalan 3 şüpheli, polise yakalandı
Bireysel emeklilikte devlet katkısı hesaba ne zaman geçer?
Depremde hasar gören caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı
Lakers, deplasmanda kaybetti
Deprem felaketinin doğaya verdiği zarar havadan görüntülendi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.