Dünya Suudi Arabistandan Rusya hamlesi
ORTADOĞU

Suudi Arabistan'dan 'Rusya' hamlesi

Suudi Arabistan’ın, elektrik üretimi için bu yılın ikinci çeyreğinde Rusya’dan mazot ithalatını ikiye çıkardığı belirtildi.

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Haber Merkezi Diğer
Suudi Arabistandan Rusya hamlesi
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Prens Selman.

Reuters'ın aktardığı haberde, “Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, yazın soğutma talebini karşılamak ve kendi petrolünü ihracat için serbest bırakmak amacıyla ikinci çeyrekte elektrik santralleri için Rus akaryakıt ithalatını iki katından fazla artırdı” ifadesine yer verildi.

  • Refinitiv Eikon gemi takip sisteminin verilerine göre Suudi Arabistan, bu yılın nisan-haziran döneminde Rusya'dan 647 bin ton mazot ithal etti. Bir yıl önce aynı dönemde 320 bin ton mazot ithal edilmişti.

Haberde, Suudi Arabistan'a artan akaryakıt satışının ABD Başkanı Joe Biden'ın karşı karşıya olduğu sorunu gösterdiği kaydedildi. Ayrıca birçok ülkenin Rusya'dan alımları yasaklarken Çin, Hindistan ve bazı Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin aksine ithalatı artırdığı kaydedildi.

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