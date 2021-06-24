Dünya Süveyş Kanalını günlerce tıkamıştı Gemi sahibi firma ile Mısır tazminatta anlaştı
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Süveyş Kanalı'nı günlerce tıkamıştı: Gemi sahibi firma ile Mısır tazminatta anlaştı

Mısır, Süveyş Kanalı’ndaki deniz trafiğinin 6 gün boyunca durmasına neden olan "The Ever Given" isimli yük gemisinin yol açtığı zararın tazminatı konusunda geminin sahibi olan firma ile ön anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi İHA
Süveyş Kanalını günlerce tıkamıştı: Gemi sahibi firma ile Mısır tazminatta anlaştı
Süveyş Kanalı'nı günlerce tıkamıştı: Gemi sahibi firma ile Mısır tazminatta anlaştı.

Geçtiğimiz mart ayında Süveyş Kanalı’ndaki deniz trafiğinin 6 gün durmasına neden olan "The Ever Given" adlı geminin sahibi firmayı temsil eden Londra merkezli hukuk firması Stan Marine, son birkaç hafta içinde Süveyş Kanalı’nın müzakere komitesi ile yapılan görüşmelerin ardından iki taraf arasında bir anlaşmaya varıldığı bildirildi.

GEREKEN ADIMLAR ATILACAK

Hukuk firması tarafından yapılan yazılı açıklamada, taraflar arasında anlaşmanın en kısa sürede sonuçlandırılması için Süveyş Kanalı Kurumu (SCA) ile beraber çalışıldığı ve ardından geminin Mısır’dan ayrılması için gerekli adımların atılacağı belirtildi. Açıklamayı yapan İngiliz hukuk firması, Mısır’a ödenecek tazminat hakkında bilgi vermeyerek daha fazla ayrıntı yayınlanmayacağını ifade etti.
Denizcilik şirketlerinin Süveyş Kanalı’nı geçmeden önce kabul etmesi gereken standart şartlara göre, gemilerin kanalda sebep olacakları tüm masraf ve kayıplardan sorumlu olması şartlarına dayanarak Süveyş Kanalı İdaresi firmadan tazminat talebinde bulunmuştu. Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, Süveyş’te karaya oturduktan yaklaşık 6 gün sonra, Mart ayında serbest bırakılan geminin sahibi firmadan 1 milyar dolar talep edileceğini belirtmişti.

KAZA SEBEBİ KÖTÜ HAVA KOŞULLARI
The Ever Given isimli konteyner gemisi, 24 Mart’ta Süveyş Kanalı’nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı. Geminin kaza yapmasında kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesinin etkili olduğu belirtilmişti.
Süveyş Kanalı’nda gerçekleşen kaza nedeniyle deniz trafiği 6 gün boyunca durmuş, bu nedenle petrol gibi önemli yakıt sevkiyatlarında da aksamalar yaşanmıştı. Ulaşımda aksamaların yaşandığı sırada Süveyş Kanalı’ndan geçmesi planlanan bazı gemilerin kanalın trafiğini beklemek yerine Afrika’nın ucuna doğru yöneldikleri ve bu nedenle Süveyş Kanalı’na gerekli ödemelerin yapılamadığı belirtilmişti.
Süveyş Kanalı İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart’ta kanalın deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

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