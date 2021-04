Mısır Süveyş Kanalı'nı günlerce kapatan geminin sahibi firmadan bir milyar dolar tazminat istiyor Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki deniz trafiğinin 6 gün boyunca durmasına neden olan "The Ever Given" isimli dev konteyner gemisinin yol açtığı zararın tazmini için geminin ait olduğu firmadan en az 1 milyar dolar talep edileceğini belirtti.

Haber Merkezi 01 Nisan 2021, 15:17 Son Güncelleme: 01 Nisan 2021, 15:20 AA