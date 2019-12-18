Sydney polisi ASALA’nın peşine düştü

Avustralya’nın Sydney kentinde 17 Aralık 1980’de Ermeni teröristlerce şehit edilen Türkiye’nin Sydney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve Güvenlik Ataşesi Engin Sever’in katil veya katillerinin yakalanmasını sağlayacak bilgiye 1 milyon Avustralya Doları ödül verilecek. Arıyak ve Sever’in görevleri başında şehit edilişlerinin 39’uncu yıldönümünde saldırının düzenlendiği Sydney Başkonsolosluğu rezidansının önünde anma töreni düzenlendi.

Sydney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve Güvenlik Ataşesi Engin Sever için anma töreni düzenlendi.

ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU

. Anma töreninde yapılan konuşmalarda Arıyak ve Sever’in hayatını kaybettiği saldırının Avustralya topraklarında yaşanan ilk terör saldırısı olduğu hatırlatılarak, ülkenin çok kültürlü yapısında bu tür eylemlere yer olmadığı vurgulandı.

1 MİLYON DOLAR ÖDÜL

Mark Walton, törenin ardından düzenlediği basın toplantısında, şehit diplomatların katillerini yakalamak için NSW Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Birimi bünyesinde özel bir ekip kurulduğunu açıkladı. Soruşturmanın Sydney’deki Ortak Terörle Mücadele Ekibi tarafından yeniden ele alınacağını belirten Walton, “Bilgiye verilecek ödül 250 bin dolardan 1 milyon dolara (yaklaşık 4 milyon TL) çıkarıldı. Sarık Arıyak ve Engin Sever’in suikastı, NSW’de uluslararası ve siyasi olarak gerçekleşen ilk cinayetti. Hala suikastın planlanması ve yapılması hakkındaki bilgisi olan ve bu cinayetleri işleyen motosikletteki adamların kimliğinden haberdar kişilerin olduğundan şüpheleniyoruz.” ifadelerini kullandı.

GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKMA ZAMANI GELDİ

Babasının ölümünün ardından cinayetin çözülmesine katkıda bulunmak üzere Sydney’e ilk kez gelen Çağla Arıyak’a teşekkür ettiklerini vurgulayan Walton, “Arıyak ve Sever’in aileleri cinayetin suçlusunu bilmeden 40 sene yaşadı. Umarım bu ödül ve bugün konuya gösterdiğimiz ilgi bu cinayetlerin çözülmesinde bize yardımcı olacaktır. Bugün 39 yıl oldu, artık gerçeğin açığa çıkmasının vakti geldi.” diye konuştu.

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Unutulmaması muazzam

Çağla Arıyak

Terör saldırı yaşandığında henüz 8 yaşında olan ve saldırı anını gören şehit Başkonsolosun kızı Çağla Arıyak, 39 yıl sonra teröristlerin yakalanması için başlatılan çabalardan mutlu olduğunu söyledi. Aradan geçen yıllara rağmen hem Türklerin hem de Avustralyalıların olayın yaşandığı yere toplanıp anma töreni yapmasının başka ülkelerde görülen bir şey olmadığını hatırlatan Çağla, “39 yıl sonra bunun hala yapılıyor olması muazzam, çok müthiş bir şey. İnsan çok duygulanıyor. Çok onur duyuyorum” dedi. Karakoç, “Elimizde bu konuda zamanında toplanmış bazı bilgi ve belgeler vardı. Şimdi Avustralya polisinin yeni taktikler, yeni tekniklerle bu bilgi ve belgeler üzerinden sonuç almasını umuyoruz” dedi.