Taci Üssü’ne ikinci saldırı

ABD ve İran arasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani suikastıyla yılın ilk günleri başlayan gerilim, Irak üzerinden artmaya devam ediyor. Irak’ta ABD ve uluslararası koalisyon güçlerine ait askerlerin konuşlu olduğu başkent Bağdat’taki Taci Askeri Üssü’ne bir hafta içinde ikinci defa füze ile saldırı düzenlendi.

Reuters haber ajansı, Irak ordusunun bulduğu kullanılmamış Katyuşa füzelerinin ve fırlatma sistemlerinin görüntülerini yayınladı.

11 KATYUŞA İSABET ETTİ

Saldırıda iki kişinin yaralandığı ve durumlarının ağır olduğu bildirildi. Irak merkezli haber sitesi Alsumaria News’in, emniyet birimlerine dayandırdığı haberine göre saldırıda üsse 11 adet katyuşa füzesi isabet etti. Medyada, saldırıya ilişkin paylaşılan ilk görüntülerde, bölgeden yoğun olmayan bir dumanın yükseldiği görüldü. Amerikan ordusu tarafından kullanılan Taci Üssü’nde İngiliz ve Alman askerleri de görev yapıyor.

ÜÇ ASKER ÖLMÜŞTÜ

Taci Askeri Üssü, 11 Mart’ta yine saldırıya uğramış ve 18 katyuşa füzesi ile vurulan askeri tesiste iki Amerikan ve bir İngiliz askerinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Olayda 12 asker de yaralanmıştı. Saldırının ardında İran tarafından desteklendiği öne sürülen Kataib Hizbullah grubunun olduğu üzerine duran Amerikan güçleri İran yanlısı milislere karşı operasyon düzenlemişti.

ABD: İRAN’A AÇIK MESAJDI

ABD’nin operasyonuyla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie de, hava saldırılarının İran’a açık bir mesaj olduğunu belirterek, ülkesinin İran’ın sağladığı silahlarla gerçekleştirilen dolaylı saldırılara kayıtsız kalmayacağını söyledi. Hava saldırılarını ‘başarılı’ olarak niteleyen McKenzie, verilen hasardan memnun olduklarını ifade etti. McKenzie, “Tekrar ediyorum, bu savunma saldırıları İran tarafından sağlanan gelişmiş konvansiyonel silahları yok etmeyi amaçlıyordu. ABD, koalisyon güçlerinin de yer aldığı bir Irak üssüne doğrudan ve kasıtlı bir saldırıya yanıt olarak meşru müdafaa çerçevesinde hareket etti” ifadelerini kullandı. Saldırıların silahlı insansız hava araçları (SİHA) yerine savaş uçaklarıyla düzenlendiğine dikkati çeken McKenzie, Irak’taki askeri üslerini korumak için Patriot hava savunma sistemi transferinin sürdüğünü ve birkaç gün içinde kurulumunun tamamlanacağı bilgisini verdi.

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İran’dan ABD’ye nota

İran ise, ABD’nin iddialarını reddederek, ABD’nin İran’daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre’nin Tahran Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı. İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Leitner’a, ABD’ye iletilmek üzere protesto notası verildi, Taci Askeri Üssü’ne düzenlenen roket saldırılarının ardından İran’a yönelik suçlamaların “temelsiz” olduğu ifade edildi. Büyükelçi Leitner’a, ABD’nin İran’a yönelik her türlü hesap edilmemiş girişiminin sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunuldu. Öte yandan Irak Dışişleri Bakanlığı da, ABD’nin hava saldırılarını protesto etmek amacıyla ABD Büyükelçiliğine nota verdi.