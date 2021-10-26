Dünya Taciz ateşi açan iki terörist öldürüldü
BARIŞ PINARI HAREKATI

Taciz ateşi açan iki terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan iki teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Taciz ateşi açan iki terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."

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