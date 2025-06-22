Tahran’ın menzilindeki ABD üsleri

İsrail’in İran’a saldırılarında 9’uncu gün geride kalırken, ABD Başkanı Donald Trump’ın çatışmalara müdahil olma seçeneğinin gündemlerinde olduğunu açıklaması, savaşın seyrine ilişkin senaryoları gündeme getirdi. ABD Başkanı, önceki gün yaptığı açıklamada, İran’ın şartlarını kabul etmemesi halinde olası bir askeri operasyon için en fazla iki hafta süre verdiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin İsrail’in askeri operasyonuna katılması halinde Tahran’ın "Orta Doğu’daki Amerikan hedeflerine karşılık vermeye hazır olacağını" kaydetti.

İRAN’DAN VURURUZ TEHDİDİ

ABD merkezli NBC News’e konuşan Arakçi, “Bir savaş varsa taraflar birbirine saldırır. Bu gayet anlaşılır bir durum. Kendi savunması her ülkenin meşru hakkıdır” dedi. ABD ordusunun hedef alınıp alınmayacağı sorusuna bu şekilde yanıt verdi. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Eğer ABD bu çatışmaya askeri olarak girerse, uğrayacağı zarar kesinlikle telafi edilemez olacak” ifadelerini kullandı.

20’YE YAKIN ÜS NAMLUNUN UCUNDA

İran’ın olası misillemesinin hedefi olabilecek Ortadoğu’da 20’ye yakın ABD üssü ve 43 bin askeri bulunuyor. Irak’ta Ayn’ül Esad Hava Üssü, başkent Bağdat’ın 240 kilometre batısında yer alıyor ve ABD ile Irak hava kuvvetlerinin ortak kullanımında. Binlerce Amerikan askerine ev sahipliği yapan üs, ülkedeki en büyük ABD konuşlanması olarak öne çıkıyor. İran ve Irak’taki milis güçler tarafından son yıllarda defalarca hedef alındı.

TOWER 22 HEDEF OLMUŞTU

Suriye’deki ABD varlığı da dikkat çekiyor. Trump yönetimi, bu ay yaptığı açıklamada ülkedeki 8 ABD üssünden yalnızca birinin, güneydeki Tanf Üssü’nün korunacağını duyurdu. Tanf’ın 20 kilometre güneyinde yer alan Ürdün’deki Tower 22 adlı ABD ileri karakolu, Ocak 2024’te düzenlenen bir İHA saldırısında üç ABD askerinin hayatını kaybettiği, onlarcasının da yaralandığı olayla gündeme gelmişti.

EL UBEYD VE BAHREYN DENİZ ÜSSÜ

ABD’nin Körfez bölgesindeki en büyük deniz gücü konuşlanması, Bahreyn’deki Deniz Destek Tesisi. ABD 5. Filosu’nun karargâhı olan bu üste yaklaşık 8 bin 300 ABD askeri görev yapıyor. Katar’da bulunan El-Udeyd Hava Üssü ise Ortadoğu’daki en büyük ABD askeri varlığına sahip tesis. Doha’nın güneybatısında yer alan üs, 10 binden fazla askeri ağırlayabiliyor ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) için ileri komuta merkezi işlevi görüyor. 15 binden fazla askerle, bölgedeki en çok ABD personelinin konuşulduğu ülke olan Kuveyt’te, Kamp Buehring ve Ali El-Salem Hava Üssü, ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri’nde yer alan El-Dafra Hava Üssü, ABD Hava Kuvvetleri’nin 380. Hava Görev Kanadı’na ev sahipliği yapıyor.

ABD ORTADOĞU DIŞINDAKİ ÜSLERİNİ DE KULLANABİLİR

ABD’nin İran çevresindeki üsleri saldırı gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olsa da uzmanlara göre büyük çaplı bir operasyon daha çok bölge dışından desteklenecek. ABD ordusuna ait B-2 hayalet bombardıman uçakları Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalandığı bildirildi. Bu uçakların Diego Garcia Üssü'ne geçtiği düşünülüyor.

BÜYÜK TOPLAR DIEGO GARCIA’DA

Olası saldırılar, Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia Adası’nda bulunan Deniz Destek Tesisi'nden de yapılabilir. Diego Garcia, İran'ın yaklaşık 4 bin 700 km güneybatısında ve Hindistan'ın yaklaşık bin 800 km güneyinde bulunan Chagos Takımadaları'nın bir parçası. Ağır nakliye uçakları ve stratejik bombardıman uçaklarının iniş kalkışına olanak sağlayan 3 bin 600 metreden uzun bir piste sahip.







