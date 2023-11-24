Takas sıfır noktasında

İsrail ile Hamas arasındaki varılan ateşkes anlaşması bugün Türkiye saatiyle 08:00’de başlayacak. Ateşkesin ardından takas süreci işlemeye başlayacak. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre ilk grup rehine saat 17:00’de bırakılacak. İsrail-Gazze sınırının sıfır noktasında gerçekleşecek takasa Uluslararası Kızılhaç Komitesi liderlik edecek. Kızılhaç komitesinin konvoy halinde sınırın sıfır noktasına giderek iki taraftan tutulan esirleri alacak. Güvenlik gerekçesiyle takas yerinin değişebileceği de ifade ediliyor.

SADECE SİVİLLER TAKAS EDİLECEK

Netanyahu hükümetinin 150 kişinin takası için İsrail meclisinden özel izin alınacağı belirtiliyordu. Bu sayının 300’e çıkarıldığı, artış nedeniyle yapılan görüşmelerin takas 1 gün geciktirdiği iddia ediliyor. En son 2011 yılında gerçekleşen esir takasında 1 İsrail askerine karşılık 1027 Filistinli serbest bırakılmıştı. Takas edilecek esirler sadece sivillerden oluşuyor. İsrail askerlerine yönelik bir takasın şimdilik söz konusu olmadığı ifade ediliyor. İsrail’den istenen 150 Filistinli esirin 91’ini kadınlar oluşturuyor. Hamas’ın takas anlaşmasında serbest bırakılmasını istediği mahkumlardan bazılarının isimlerini şöyle:

İŞTE HAMAS’IN İSTEDİĞİ ESİRLER

Israa Ja’abis: 2015 yılından beri İsrail cezaevlerinde tutuluyor, 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hanan Barghouti: En uzun süre tutuklu kalan Filistinli mahkum Nael Barghouti’nin kız kardeşi.

Zaina Abdou: 18 yaşında ve tutuklanması büyük ses getirmişti.

Yasmine Shaaban: Beş yıl hapis yattıktan sonra, eylül ayında tekrar tutuklandı ve altı yıl hapis cezası var.

Marah Bakir: 2015’te 15 yaşındayken tutuklandı, 40 gündür tecritte olan Filistinli kadın tutukluların temsilcisi.

Nufuz Hammad: 16 yaşında, iki hafta önce 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer isimler ise şöyle: Fatima Shaheen, Itaf Jaredat, Ezher Assaf, Wilaa Tanaja ve Maysoon Al-Jabal.











