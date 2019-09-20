Dünya Taliban hastaneyi ABD çiftçileri vurdu
ASYA

Taliban hastaneyi ABD çiftçileri vurdu

ABD Başkanı Trump’ın Taliban ile müzakereye son vermesinin ardından Afganistan kan gölüne döndü. Dün Taliban bir hastaneye saldırarak 20 sivili öldürdü. ABD SİHA’larının saldırısında ise 30 çiftçi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Saldırılarda yaralanan bir çocuk
Saldırılarda yaralanan bir çocuk

Afganistan'da dün hem Taliban'ın hem ABD'nin saldırılarında en az 50 sivil hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Taliban'ın dün Afganistan'ın Zabul vilayetinin merkezi Kalat şehrindeki istihbarat binası önünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 20 kişi öldü, 95 kişi de yaralandı.

  • Saldırı sonrası görüntü
  • Ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinin Khogyani ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu 30 çiftçinin hayatını kaybettiği açıklandı. Saldırının ABD'ye ait silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

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