Taliban hastaneyi ABD çiftçileri vurdu

Afganistan'da dün hem Taliban'ın hem ABD'nin saldırılarında en az 50 sivil hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Taliban'ın dün Afganistan'ın Zabul vilayetinin merkezi Kalat şehrindeki istihbarat binası önünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 20 kişi öldü, 95 kişi de yaralandı.

Saldırı sonrası görüntü

Ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinin Khogyani ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu 30 çiftçinin hayatını kaybettiği açıklandı. Saldırının ABD'ye ait silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.