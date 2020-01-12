Taliban iki ABD askerini öldürdü

Gündem

Hurda araç ve demir parçalarından çocukluk hayali olan arazi aracını yaptı

Antalya’da ilkokul mezunu demirci ustası 50 yaşındaki Ercan Kurnaz, hurda araç ve demir parçalarından çocukluk hayali olan arazi aracını yaptı. 30 bin liraya mal olan araç, benzin ve LPG ile çalışırken, 100 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Kumsalda, dağda ve her türlü sarp arazide aracı kullanan Kurnaz, şimdilik kapalı alanın dışında trafiğe çıkamıyor.