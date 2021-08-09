Taliban Kunduz’u ele geçirdi

ABD ordusunun 20 yıllık işgalin ardından apar topar çekilme kararı aldığı Afganistan’da, Taliban’ın mayıs ayında başlayan hızlı ilerleyişi vilayet merkezlerine ulaştı. Taliban örgütü son üç günde beş vilayet merkezinde hakimiyet kurdu. Taliban milisleri, dün de stratejik öneme sahip Kunduz şehri ile Sar-i Pul ve Tahar kentlerini ele geçirdi. Başkent Kabil’e 300 kilometre, Tacikistan sınırına 50 kilometre uzaklıktaki Kunduz kenti, ülkenin ticaret ağında önemli rol oynuyor.

Taliban’dan yapılan açıklamada, militanların vilayet merkezinde kritik noktaların çoğunu kontrol ettiği iddia edildi. Buna karşın Afgan komando güçlerinin şehri tekrar geri almak için operasyona başladığı belirtildi. Şehirde çatışmalar yaşanırken, sivil halkın da şehri terk ettiği belirtildi.

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Taliban, cumartesi günü ülkenin kuzeyindeki stratejik öneme sahip Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan şehrini ele geçirmişti. Yine Afganistan’ın İran sınırındaki Nimruz vilayetinin merkezi Zaranc’ın kontrolü de Taliban’ın eline geçmişti. ABD’ye ait B-52 bombardıman uçakları Afgan güçlerine destek verse de Taliban’ın ilerleyişi engellenebilmiş değil. Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi. Örgüt, Afganistan topraklarının yüzde 80’den fazlasını kontrol ettiğini iddia ediyor.

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