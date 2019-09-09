Dünya Talibanla gizli zirve iptal
AMERİKA

Taliban’la gizli zirve iptal

ABD Başkanı Trump, Camp David’de Taliban’la yapılacak gizli toplantıyı iptal etti. Trump, gizli toplantının iptaline gerekçe olarak geçen hafta Kabil’de bir ABD askerinin de ölmesine sebep olan ve Taliban tarafından üstlenilen saldırıyı gösterdi. Zirve iptalinin, ABD’nin Afganistan’dan 5 bin asker çekmeye hazırlandığına yönelik açıklamalardan hemen sonra gelmesi dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Afganistan’ın başkenti Kabil’de geçen hafta diplomatik misyonların bulunduğu semtin yakınında bomba yüklü minibüsle düzenlenen saldırıda, NATO bünyesinde görevli 2 asker de dahil en az 12 kişinin öldüğü bildirilmişti.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de geçen hafta diplomatik misyonların bulunduğu semtin yakınında bomba yüklü minibüsle düzenlenen saldırıda, NATO bünyesinde görevli 2 asker de dahil en az 12 kişinin öldüğü bildirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta içi, bir ABD askerinin de öldüğü Kabil’deki saldırı nedeniyle Taliban’la devam eden barış görüşmelerini durdurduğunu ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve bazı Taliban liderleri ile Camp David’de dün yapılması planlanan gizli görüşmelerin iptal edildiğini açıkladı. Trump, Twitter hesabından, Taliban’la devam eden müzakerelerin askıya alındığını duyurdu. Afganistan Cumhurbaşkanı Gani’nin ABD ile Taliban arasında yürütülen müzakere sürecini görüşmek üzere ABD’ye yapacağı ziyareti ertelediği, önceki gün Amerikan basınına yansımıştı.

Donald Trump

YANLIŞ KOZ VURGUSU

ABD Başkanı Trump, “Önemli bazı Taliban liderleri ve Afganistan Cumhurbaşkanı, pazar günü ayrı ayrı Camp David’e geleceklerdi. Onlar bu gece ABD’ye geliyorlardı. Fakat maalesef, yanlış bir koz elde etmek amacıyla onlar (Taliban), Kabil’de 11 kişinin ve bizim de büyük bir askerimizin hayatına mal olan saldırıyı üstlendiler. Derhal bu görüşmeyi iptal ettim ve barış görüşmelerini durdurdum” ifadelerini kullandı.

“KAÇ YIL SAVAŞACAKLAR?”

Trump, kendi pozisyonunu güçlendirmek için bu tür saldırıların işe yaramayacağını ve Taliban’ın bu saldırıyla avantajını kaybettiğini kaydederek, “Bu çok önemli barış görüşmeleri boyunca eğer bir ateşkeste mutabık olmayıp 12 masum insanı da öldürüyorlarsa, demek ki anlamlı bir anlaşma için müzakere gücüne muhtemelen sahip değiller. Daha kaç on yıllarca savaşmaya istekliler?” değerlendirmesini yaptı.

5 bin asker çekecekti

  • Fotoğraf: Arşiv
  • Geçen hafta 9’uncu barış görüşmesini tamamlayan ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, anlaşma metnini Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile paylaşmıştı.Öte yandan Halilzad, Kabil’de özel bir televizyon kanalına verdiği demeçte, Taliban ile aylar süren görüşmelerin ardından bir taslak anlaşmaya varıldığını, ABD’nin ülkedeki 5 üssünü 135 gün içinde kapatarak 5 bin askerini çekeceğini açıklamıştı.

'Trump yönetimi mülteci sayısına sınırlama getirecek'
DÜNYA
'Trump yönetimi mülteci sayısına sınırlama getirecek'
Önce oğlunu sonra seni öldürürüz

Önce oğlunu sonra seni öldürürüz

HDP'liler evlat nöbetindeki aileleri ölümle tehdit ediyor.
ABDye güven olmaz

ABD'ye güven olmaz

Uzmanlara göre 'ortak devriye' soru işaretlerini dağıtmadı.
HDPye soruşturma

HDP'ye soruşturma

Diyarbakır il ve ilçe örgütleri hakkında soruşturma başlatıldı.
Güvenli bölgeyi<br>teröristler için istiyor

Güvenli bölgeyi
teröristler için istiyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesaj.
Kritik görüşme

Kritik görüşme

Bakan Çavuşaoğlu Zarif ile Suriye'yi konuştu.
Beklenmedik trafik

Beklenmedik trafik

​Okul için tatilden dönenler yoğunluk oluşturdu.
Saat 04.25'te sahte imzayla göndermiş

Saat 04.25'te sahte imzayla göndermiş

​FETÖ'cü hainlerin gönderdiği mesaj ortaya çıktı.
28 Şubat'ı hatırlatan işler var

28 Şubat'ı hatırlatan işler var

Cumhurbaşkanı, Önder İmam Hatipliler Buluşması'nda konuşuyor.

Devriyeler<br> devam edecek

Devriyeler
devam edecek

Bakanlık'tan çok net Fırat'ın doğusu mesajı.

Bir aile daha katıldı

Bir aile daha katıldı

​HDP önünde bekleyenlere sanatçılardan destek.
Ortak devriye<br> sona erdi

Ortak devriye
sona erdi

ABD ile ilk ortak kara devriyesi atan zırhlılar döndü.
Dehşeti yaşadılar

Dehşeti yaşadılar

Yürüyüşe çıkanlar korkunç olay ile karşılaştı.
'Esnaf arkadaşınızım'

'Esnaf arkadaşınızım'

Sahte kimlikle açtığı kuyumcuda dolandırdı.
Şehidin kanı <br>yerde kalmadı

Şehidin kanı
yerde kalmadı

Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 terörist öldürüldü.​
Yeni gelişme

Yeni gelişme

​İTÜ mezunu genç vahşice öldürülmüştü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.