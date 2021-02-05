Dünya Talihsiz kadını ölmeden mezara koydular Yıllardır yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor
AVRUPA

Talihsiz kadını ölmeden mezara koydular: Yıllardır yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor

Fransa'da resmi kayıtlara yanlışlıkla ölü olarak kaydedilen ve varlıklarına el konmaya çalışılan bir kadın, tam üç yıldır ölmediğini kanıtlamaya çalışıyor.

Haber Merkezi Diğer
Jeanne Pouchain
Jeanne Pouchain

Fransa'da yaşayan Jeanne Pouchain isimli kadının hikayesi filmlere konu olacak cinsten. Resmi kayıtlara yanlışlıkla ölü olarak kaydedilen kadın, üç yıldır yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor. Özellikle de ödenmemiş borçları olduğu iddiaları üzerine yetkililerin malına el koymaya girişmesinden beri sürekli bir korku içinde yaşıyor.

"Sorunum, ölmüş olduğumun ilan edilmesi"

Lyon yakınlarında yaşayan 58 yaşındaki kadının kimlik belgesi ve sürücü ehliyetinin süreleri dolup yenilenmeyince, sosyal güvenlik numarası ve sağlık sigortası da iptal edildi. "Ölüyüm. Mahkemelere göre ölüyüm, resmi kurumlara karşı ölüyüm. Herkes beni ölü sayıyor" diyen Pouchain yerel bir televizyon kanalına konuştu.

"Cehennemi yaşıyorum"

Yaşadıkları yüzünden hayatı kâbusa dönen Pouchain, "Cehennemi bir döngüye düştüğüm hissini yaşıyorum. Artık dışarı çıkmıyorum çünkü gözaltına alınırsam, bir sorun yaşarsam neler olabileceğini bilmiyorum. Alışveriş yapmam gerekiyorsa kapanış saatine yakın kafamı eğerek çabucak ihtiyaçlarımı alıp çıkıyorum." ifadelerini kullandı.

  • Evin birçok ihtiyacını eşinin karşıladığını arabayı da onun kullandığını söyleyen Pouchain "Sabah kalkıyorum. Günün geçmesi için sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

Üç yıldır yaşadığını kanıtlamaya çalışan kadın, "Devletin bana kimliğimi geri vermesini istiyorum. Kimliğim elimden alındı. Hayatımı, ailemi, kocamı, oğlumu, sosyal çevremi geri istiyorum" diyor.

  • Pouchain'in avukatı bir mahkemeye, Fransız yargı sisteminde gerçek dışı kayıtların kullanıldığı şikayetiyle başvurdu.
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