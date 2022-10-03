Dünya Tanker oyunu kamerada
AVRUPA

Tanker oyunu kamerada

Yunan gazeteci Thodoris Chondrogiannos ve ekibi, Mora Yarımadası'da bulunan Laconian Körfezi'nde, uluslararası sularda Yunan tankerlerine Rus petrolünün transferini görüntüledi.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Tanker oyunu kamerada
​Tanker oyunu kamerada.

Yunan gazeteci Thodoris Chondrogiannos ve ekibi, Mora Yarımadası'da bulunan Laconian Körfezi'nde, uluslararası sularda Yunan tankerlerine Rus petrolünün transferini görüntüledi. Alman Deutsch Welle'ye konuşan Yunan gazeteciler, Ukrayna savaşının ardından Yunanistan kıyılarının Rusya ile Avrupa arasındaki petrol sevkiyatı için bir merkez rolü oynadığı vurguladı. Yunan petrollerine Rus petrolü sevkiyatının geceleri dahi devam ettiğini belgeleyen Yunan gazeteciler, ülke medyasının söz konusu eylemleri, siyasi ve ekonomik baskılar nedeniyle haberleştiremediğinin de altını çizdi. Avrupa Birliği, Ukrayna işgalinin ardından Rus petrol ve gazının Avrupa'ya satışını yasaklamıştı.

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