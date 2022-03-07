Dünya Tanklar kapıda Direniş hattı 5 km mesafede
AVRUPA

Tanklar kapıda: Direniş hattı 5 km mesafede

Rus ordusu, işgalin 11. gününde Kiev’e 5 kilometre kadar yaklaşıp, şehrin kuzey kapısı İrpin’e girdi. Kiev’in girişlerine beton ve çelik bloklar kuruldu. Milislerin destek verdiği Ukrayna ordusu, Rus askerlerine karşı savunma hattı kurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya’nın stratejik liman kenti Odessa’ya da saldırmaya hazırlandığını duyurdu. Odessa’da da sokak savaşı hazırlığı var.

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Dış Haberler Yeni Şafak
​Tanklar kapıda: Direniş hattı 5 km mesafede
Başkente 5 km kadar yaklaşan Rus ordusuna karşı Ukrayna ordusu ve gönüllülerden oluşan güçler İrpin’de direniş hattı kurmuş durumda.

Rus güçleri işgalin 11. gününde Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 5 km’ye kadar yaklaştı. Çatışmalar başkentin hemen dışındaki İrpin şehrinde yoğunlaştı. Kiev’in girişlerine beton ve çelik bloklar kuruldu. Ukraynalı milislerin de destek verdiği Ukrayna ordusu, Kiev’e 5 kilometre kadar yaklaşan Rus ordusu ile çatışmaya hazırlanıyor. Diğer taraftan, Rusya’nın Ukrayna’nın Karadeniz ile bağlantısını kesmek için güneydeki Dnipro Nehri’nin çevresinde topladığı açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volomir Zelenski de Rus ordusunun stratejik liman kenti Odessa’ya saldırmaya hazırlandığını açıkladı. Rus ordusunun, Kiev’e ikmal yollarını kesmek için bir kuşatma harekatına başladığı değerlendiriliyor. Başkentin kuzeydoğusundaki İrpin’de yaşanan çatışmalar belirleyici olacak.

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İRPİN’DE YOĞUN DİRENİŞ

  • Rus işgal güçleri 11. gün sonunda Kiev’in kuzeyden kapısı olan İrpin’e giriş yaptı. İrpin’de önceki gün sivil alanları hedef alan yoğun bordımanın ardından şehre giren Rus askerleri ile Ukrayna ordusu ve direniş güçleri arasında yoğun çatışmalar yaşandığı bildiriliyor. Ukraynalı sivil direniş güçlerinin de takviye için İrpin’e gönderildiği kaydedildi. İrpin’in düşmesi halinde, Kiev’in kuzeyle bağlantısı koparılmış olacak.

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DOĞUDAN DA YAKLAŞIYOR

Rus askerleri sadece kuzeyden değil Kiev’in doğusundaki Çernihiv hattından da üç koldan Kiev’e yaklaştığı belirtiliyor. Kiev’i kuşatma stratejisinin bir parçası olduğu değerlendirilen harekatta, Rus ordusu Dinyeper nehrinin doğu yakası ele geçirmeyi hedefliyor.

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“Eski” özel kuvvet askerleri Ukrayna’da

  • Amerikan ve İngiliz özel kuvvetler askerleri Kiev’in Rus işgaline verdiği direnişe katılmak için Ukrayna’ya geldi. 2016’dan bu yana yabancıların asker olarak kabul edilebildiği Ukrayna’da ‘Bölgesel Savunma için Uluslararası Lejyon’ adı altında yabancılardan oluşan bir alt birlik oluşturulmuştu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da savaşmak için 52 ülkeden gönüllünün ülkelerine geldiğini söyledi. Kuleba, “Şu anda 52 ülkeden deneyimli gaziler ve gönüllüler bize geliyor. Bu onların arzusudur. Biz onları tutmadık ve hiçbir şekilde teşvik etmiyoruz” dedi.

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Odessa savunmaya hazırlanıyor

Ukrayna’nın Karadeniz’e açılan stratejik Odessa şehri de Rus çıkarmasına karşı son hazırlıklarını yaptı. Şehrin sahil ve iç kesimlerinde Keiv’dekine benzer tahkimatlar yapıldı.Çalışmalara sivil halkın da katıldığı görüldü. Ukrayna lideri Zelenski, Rusya’nın tarihi şehri bombalamaya hazırlandığını ve katliam yapacağını açıkladı.

EKONOMİ SAVAŞ DURUMUNA GEÇTİ

  • Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov da Rus güçlerin Kiev’e dayanmasının ardından, ülke ekonomisinin savaş durumuna geçirildiğini ve fabrikaların savunma ihtiyaçlarını yerine getirmek için çalışmaya devam ettiğini açıkladı. Reznikov, “Fabrikalar ve üretim tesisleri, çalışmaya devam ediyor, askeri emirleri yerine getiriyor, teçhizatı tamir ediyor ve askeri ganimetleri silaha dönüştürüyor” dedi.

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