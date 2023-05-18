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Tarih belli oldu: Azerbaycan Ermenistan ve Rusya Moskova'da bir araya gelecek

Azerbaycan ve Ermenistan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arabuluculuğunda Moskova'da bir araya gelecek. Rusya tarafından Moskova'da 25 Mayıs'ta Putin arabuluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan liderleri arasında bir toplantı yapılması teklifi aldıklarını belirten Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bunu kabul ettiklerini söyledi. Öte yandan Paşinyan, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığını da ifadelerine ekledi.

19:27 . 18/05/2023 Perşembe
AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 25 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arabuluculuğunda Moskova'da bir araya gelecek.

Paşinyan, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde, Brüksel'de 14 Mayıs'ta Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Aliyev ile yapılan üçlü görüşme hakkında açıklamalarda bulundu.

Rusya tarafından Moskova'da 25 Mayıs'ta Putin arabuluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan liderleri arasında bir toplantı yapılması teklifi aldıklarını belirten Paşinyan, bunu kabul ettiklerini söyledi.

Charles Michel arabuluculuğunda 14 Mayıs'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldiğini anımsatan Paşinyan, iki liderin Birleşmiş Milletler Tüzüğü ve 1991 Almatı Deklarasyonu çerçevesinde ülkelerinin karşılıklı toprak bütünlüğü ile egemenliğini onayladıklarını, bunun sınırların belirlenmesiyle görevli komite çalışmaları için bir temel oluşturacağını kaydetti.

Azerbaycan ve Ermenistan birbirinin toprak bütünlüğünü tanıyor

Paşinyan, Michel'in 14 Mayıs buluşması sonrasında yaptığı açıklamasında da belirtildiği gibi Azerbaycan'ın Ermenistan'ın 29 bin 800 kilometrekarelik, Ermenistan'ın da Azerbaycan'ın 86 bin 600 kilometrekarelik bütünlüğünü tanıdığını, bunun bölgedeki barış ve istikrarın tesisi, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşması metninin nihai hale getirilmesi ve sınırların belirlenmesi için önemli olduğunu vurguladı.

Brüksel'deki toplantıda, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki demir yolunun yeninden canlandırılması için olumlu bir karşılıklı anlayış oluştuğunun altını çizen Paşinyan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin, 9 Kasım 2022 üç taraflı bildirisinin 9. maddesi ile 11 Ocak tarihli üç taraflı bildiride öngörüldüğü şekilde, ulaşım yollarının, tarafların egemenliği, yargı yetkisi, eşitliği ve karşılıklılığı ilkeleri temelinde tekrar açılmasına hazır olduğunu açıkladı.

Paşinyan, Michel'in açıklamasına uygun olarak esirler ve alıkonulan kişilerin serbest bırakılması ile kayıpların akıbetinin ortaya çıkarılmasına yönelik kısmi ortak anlayışa varıldığını dile getirerek, konunun sonraki buluşmalarda ele alınacağını bildirdi.

Bir sonraki buluşma 1 Haziran'da Kişinev'de

Gelecek dönemdeki görüşmelere de değinen Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un arabuluculuğunda, Avrupa Siyasi Topluluğu (EPC) Zirvesi çerçevesinde 1 Haziran'da Kişinev'de beşli görüşme gerçekleştirileceğini, benzer bir buluşmanın Granada'da ekimde de yapılacağını kaydetti.

Paşinyan, Michel arabuluculuğundaki bir sonraki üçlü görüşmenin ise Brüksel'de temmuz ayında yapılacağını belirtti.

Moskova'da Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının yarın bir araya geleceğini hatırlatan Paşinyan, Ermenistan Dışişleri Bakanı'nın Moskova'ya gittiğini söyledi.


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#Azerbaycan
#Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
#Ermenistan
#Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
#Moskova
#Rusya
#Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
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