Dünya Tarih vererek resmen duyurdular Rus turistlere kapıları kapatıyorlar
AVRUPA

Tarih vererek resmen duyurdular: Rus turistlere kapıları kapatıyorlar

Polonya'nın Baltık ülkeleri ile müştereken alınan karar uyarınca 19 Eylül tarihinden itibaren Rus vatandaşları için vize işlemlerini durduracağı açıklandı.

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Tarih vererek resmen duyurdular: Rus turistlere kapıları kapatıyorlar
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Polonya ve Baltık devletleri, Rus turistlere sınırlarını kapatacağını açıkladı. Litvanya, Letonya, Estonya ve Polonya başbakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, Rusya Federasyonu vatandaşlarının söz konusu ülkelere kabul edilmeyeceği kararlılıkla vurgulandı.

Bahsedilen düzenlemenin bazı Rus vatandaşlarını kapsamayacağı belirtilirken, 19 Eylül'de yürürlüğe girecek düzenlemenin, mevcut rejime karşı Rusya'nın bağımsızlığı için savaşan Rus vatadanşları, diplomatları, bağımsız gazetecileri ve onların ailelerini kapsamayacağı açıklandı. Düzenleme uyarınca Rusya Federasyonu vatandaşlarının 4 ülkeye kabul edilmeyecekleri gibi diğer AB ülkelerine bu 4 ülke topraklarından transit olarak geçişlerine de izin verilmeyeceği vurgulandı.

"UKRAYNA VATANDAŞLARI İŞKENCE GÖRÜYOR VE ÖLDÜRÜLÜYOR"

Dört ülke tarafından ortak yayınlanan açıklamada, Ukrayna'daki Rusya işgali ve bunun sonuçlarına değinilerek, "Ukrayna vatandaşları işkence görüyor ve öldürülüyor" denildi.

AB'ye seyahat eden Rusya Federasyonu vatandaşlarının AB ülkeleri için de bir tehdit unsuru olduğu, Rusya Federasyonu vatandaşlarının 4'te 3'ünün Ukrayna'da yaşananlar konusunda Rusya yönetimini desteklediği bir süreçte Ukrayna'da yaşananlar ortadayken Rusya Federasyonu vatandaşlarının özgürce AB ülkelerinde seyahat edemeyeceklerinin altı çizildi.

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