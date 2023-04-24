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Dünya

Tayvan ABD ile 419 milyon dolarlık jet onarım anlaşmasını onayladı

Tayvan Milli Savunma Bakanlığı, ada ülkesinin savaş uçağı filosuna bakım hizmetleri sağlamak için ABD ile 12.84 milyar Yeni Tayvan doları (419 milyon $) tutarında bir anlaşmayı onayladı.

17:08 . 24/04/2023 Pazartesi
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ABD Tayvan'a yönelik saldırgan tavırları nedeniyle Çin'e defalarca kez uyarıda bulunmuştu.

ABD Tayvan'a yönelik saldırgan tavırları nedeniyle Çin'e defalarca kez uyarıda bulunmuştu.

Yedek parçalar için yaklaşık 9,9 milyar Yeni Tayvan doları (323 milyon $) tahsis edilirken, kalan 2,94 milyar Yeni Tayvan doları (95,9 milyon $) standart olmayan parçalar ve havacılık malzemeleri için kullanılacak.


Yedek parça anlaşması Mart 2028'e kadar devam edecek, diğer anlaşma ise Haziran 2027'de sona erecek.


Tayvan'ın savaş uçakları, hava sahasını güvence altına almak ve potansiyel bir Çin işgaline hazırlanmak için çok sayıda görevde uçuyor.


Görevlerin jetlere ağır bir yük getirdiği ve dolayısıyla yedek parça talebini artırdığı bildirildi.


Ortak Görev


Tayvan jetleri, izinsiz olarak hava savunma tanımlama bölgesine giren Çin jetlerini düzenli olarak uyarıyor.


Bu yılın başlarında, kendi kendini yöneten ada, 34 Çin askeri uçağı ve dokuz savaş gemisinin kendi toprakları yakınında faaliyet göstermesinin ardından savaş uçaklarını karıştırdı ve füze sistemlerini etkinleştirdi.


Ayrıca güneydoğu hava savunma bölgesine yasa dışı bir şekilde giren 39 Çin jetini uyarmak için savaş uçağı gönderdi .


Çin, Tayvan'ın kendi topraklarının bir parçası olduğunu ve gerekirse zorla yeniden birleştirilmesi gerektiğini savunuyor.



#Tayvan
#ABD
#Çin
2 saat önce
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