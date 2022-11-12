Tayvan'da çatışma ekonomik şoka yol açar

ABD, Avrupa ülkelerini Tayvan konusunda olası bir çatışmanın küresel ekonomik şoka neden olabileceği konusunda uyardı. ABD ve müttefikleri Tayvan’a karşı herhangi bir askeri eylemde Çin’e karşı hangi adımların atılacağını düşünmeye başlarken, bu konuda hazırlanan rapor aracılığıyla, muhtemel sonuçlar Avrupa Birliği ve kıtadaki hükümet yetkilileriyle paylaşıldı. Söz konusu raporda otomobil, bilgisayar ve cep telefonu sektörlerinin başını çektiği yarı iletkenlere bağımlı tedarik zincirlerinin en büyük kesintiye uğrayacak sanayi kolu olabileceği bilgisi yer alıyor.

GÜNDEM Çin’e Uygur ambargosu yolda