Dünya TBMM Başkanı Şentoptan Karabağın sembol şehrine ziyaret
ASYA

TBMM Başkanı Şentop'tan Karabağ’ın sembol şehrine ziyaret

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) 3. Genel Konferansı için Azerbaycan’da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, katılımcı diğer üst düzey yetkililerle Karabağ’ın sembol şehri Şuşa’ya ziyarette bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TBMM Başkanı Şentoptan Karabağ’ın sembol şehrine ziyaret
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, katılımcı diğer üst düzey yetkililerle Karabağ’ın sembol şehri Şuşa’ya ziyarette bulundu.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) 3. Genel Konferansı için Azerbaycan’da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, katılımcı diğer üst düzey yetkililerle Karabağ’ın sembol şehri Şuşa’ya ziyarette bulundu. Azerbaycan Milli Meclisi’nin organize ettiği seyahatte, Şentop’un yanı sıra Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Pakistan Milli Meclis Başkanı Raja Pervaiz Ashraf ile Tacikistan Meclis Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda da yer aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov, Şentop ve beraberindekilere kentin özgün mimari tarzı ile ilgili bilgi verdi.

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