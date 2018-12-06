Dünya TBMM Başkanı Yıldırım Kırgızistanda
ASYA

TBMM Başkanı Yıldırım Kırgızistan'da

TBMM Başkanı Yıldırım Kırgızistan'da

Geçtiğimiz günlerde Çin'de temaslarda bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kırgizstan'ın başkenti Bişkek'e geçti. Yıldırım Uluslararası Manas Havaalanı'nda törenle karışılandı.

AA
TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım
TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi. Çin temaslarını tamamlayan TBMM Başkanı Yıldırım, Bişkek'te Uluslararası Manas Havaalanı'nda törenle karışılandı.

AA
TBMM Başkanı Yıldırım'a ekmek ve kaymak ikram edildi.

Yıldırım ve beraberindekileri, Kırgızistan Parlamento Başkan Yardımcısı Mirlan Bakirov, Kırgızistan Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Almazbek Baatırbekov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nurlan Abdrahmanov ile Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat karşıladı. Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'a geleneksel kıyafetler giyen Kırgız gençler ekmek ve kaymak ikram etti.

AA

TBMM Başkanı Yıldırım temasları kapsamında, Kırgız Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev ile görüşecek, Bişkek Büyükelçiliğinde Türk vatandaşları ve Ahıska Türklerinin temsilcileriyle bir araya gelecek.

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