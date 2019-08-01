Tehdit yaklaşınca çark etti

ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerde İran’a karşı baskı ve yaptırım politikasının en önde gelen savunucularından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi’nde İran ile ABD arasında gerilimin büyüyerek kendi sınırlarında çatışma noktasına dayanması sonucu İran karşıtı politikasından adeta çark etti. BAE yönetiminin son 6 yılı kapsayan İran karşıtı politikasına zıt yönde iki gelişme dün ve önceki gün yaşandı. Önce, BAE ve İran arasında 6 yıl aradan sonra ilk ortak güvenlik toplantısı yapıldı. İkinci gelişme, İran Dövizciler Birliği, BAE’de iki bankanın ABD yaptırımlarına rağmen İran’la finansal işbirliğine açık olduğunu açıklaması. Gelişmeler bölgesel konularda BAE ile Suudi Arabistan arasında ayrışma yaşandığı iddialarına da güç kazandırdı. BAE’nin Basra Körfezi’nde İran ve ABD arasındaki gerginliğin savaşa dönüşmesinden ve ilk hedefin kendisi olmasından endişe ettiği değerlendiriliyor.

ABD’YE RAĞMEN FİNANSAL İŞBİRLİĞİ

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA’ya konuşan İran Dövizciler Birliği Genel Sekreteri Şahab Kurbani, İran ile BAE’nin, yaptırımlara rağmen bankacılık ilişkilerini geliştirdiğini söyledi. Kurbani, “Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki iki banka İran ile finansal iş birliğine hazır olduğunu açıkladı. Bu konudaki görüşmeler başladı, ancak işlemler henüz operasyonel hale gelmedi” dedi. İran’ın bankacılık işlemlerini Umman üzerinden sürdürdüğünü aktaran Kurbani, ancak Umman’ın para biriminin uluslararası piyasalarda desteklenmediğini, bu yüzden daha maliyetli olmasına rağmen BAE bankalarını tercih edeceklerini sözlerine ekledi.

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BAE Sahil Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Muhammed Ali Muslih (solda) ile İran Sınır Muhafız Polis Gücü komutanı Tuğgeneral Kasım Rezai Tahran’da el sıkıştı.

6 YIL SONRA GÜVENLİK TOPLANTISI

Hürmüz Boğazı’nda son haftalarda ABD, İngiltere ve İran arasında yaşanan tanker gerilimi bölgedeki çatışma olasılığını yükseltirken, Abu Dabi’nin Tahran ile 6 yıl aradan sonra ilk güvenlik toplantısı gerçekleştirmesi de zamanlaması açısından ilgi çekti. Ortak Sahil Güvenlik Toplantısında, Basra Körfezi’ndeki iş birliği imkanları, iki ülkenin vatandaşlarının deniz sınırlarından geçişleri, yasa dışı geçişler ve karşılıklı istihbarat paylaşımını kolaylaştırma gibi kapsamlı konuların ele alındığı bildirildi. İran ve BAE Ortak Sahil Güvenlik Toplantısı son olarak Temmuz 2013’te düzenlenmişti.

Riyad ile yollar ayrılıyor mu?

Bölgesel meselelerde Suudi Arabistan’la birlikte pozisyon alan BAE yönetiminin son zamanlarda İran’a karşı girişimlerinden geri adım attığına yönelik haberler medyada yer buluyor. Abu Dabi’nin attığı son adımlar, Riyad ile yollarını ayırdığı iddialarını güçlendirdi. BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid el-Nahyan’ın, mayıs ayında Umman Körfezi’nde petrol tankerlerine düzenlenen saldırılarda İran’ı suçlayan ABD’nin aksine “İran’ın suçlanması için kesin kanıtlara sahip olunması gerektiğini” belirtmesi bu ayrışmada önemli sinyallerden biri olmuştu.

Husiler görüşmeden memnun

Son dönemde Suudi Arabistan havalimanları ile petrol boru hattı ve tesislerine saldırılarını artıran Yemen’deki Husi güçlerinden İran-BAE görüşmesine destek açıklaması geldi. İran destekli Husilerin Yüksek Devrim Konseyi Başkanı Muhammed Ali el-Husi, BAE heyetinin bu ziyaretinin, Yemen’deki duruma yansımaları olacağına işaret etti. Husi, “BAE’nin İran’dan verdiği mesaj olumlu” ifadesini kullandı.