|
Dünya

Tehlikeli yakınlaşma: Çin ve Rus savaş gemileri Pasifik'te

Rusya ve Çin'e ait donanma gemilerinin, Japonya'nın güneybatısındaki Osumi Boğazı'ndan geçtiği öğrenildi.

07:21 - 6/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 07:21 - 6/07/2024 Cumartesi
AA
Arşiv
Arşiv

Japonya Savunma Bakanlığı, Öz Savunma Kuvvetlerinin, Rus ve Çin donanmasına ait gemilerin ülkenin güneybatısından geçişini gözlemlediğini bildirdi.


Buna göre iki Rus ve iki Çin donanma gemisi, güneybatıdaki Kagoşima eyaletine bağlı Kusagaki Adası'nın 40 kilometre doğusuna yaklaştı.


Osumi Boğazı'ndan geçen askeri gemiler Pasifik Okyanusu'na yöneldi.


Devlet televizyonu NHK, Rus ve Çin donanma gemilerinin söz konusu bölgeden birlikte geçişinin üçüncü kez gözlemlendiğini aktardı.



Bölgede hakimiyet arayışı olarak nitelendiriliyor


Bölgeden birlikte geçişlerin ilki Ekim 2021'de, ikincisi Eylül 2022'de gerçekleştiği biliniyor.


Savunma Bakanlığı unsurlarının, bölgede seyreden yabancı güçlerin faaliyetlerini yakından izlediği aktarıldı.


Ulusal basında Rusya ve Çin'e ait gemilerin ortak devriyeler gerçekleştirmek üzere bölgede seyredeceği belirtilmişti.


Osumi Boğazı, Batı Pasifik bölgesinde iki büyük denizi birbirine bağlayan dar su yolu olarak tanınıyor.


Uluslararası su olarak kabul edilen Boğaz'dan donanma geçişleri, Çin ve Rusya'nın bölgede hakimiyet arayışı olarak nitelendiriliyor.




#Çin
#Japonya
#Rusya
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
65 yaş aylığı ne kadar zam geldi? Temmuz'da yaşlılık maaşı kaç TL oldu? İşte güncelenen rakam