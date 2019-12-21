Dünya Tek kişilik çadırda 16 kişi
ORTADOĞU

Tek kişilik çadırda 16 kişi

Suriye’de Esed rejiminin saldırılarından kaçarak sınır hattına gelen Suriyeliler zor durumda. Tek çadırda 16 kişi yaşıyor. Teneke sobada eski giysi, plastik ve terlik yakıyorlar. Sadece son 1,5 ayda 110 bin kişi İdlib’ten sınıra kaçmak zorunda kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İdlib'den kaçarak sınır hattına gelen Suriyeliler zor durumda.
İdlib'den kaçarak sınır hattına gelen Suriyeliler zor durumda.

Suriye’de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları sonucu yerinden edilen siviller sığındıkları kamplarda, çevreden topladıkları plastik türevi malzemeler ve eski kıyafetler yakarak ısınmaya çalışıyor. İdlib'de Türkiye-Suriye sınır hattına yakın bölgelerde barınan yüz binlerce sivil, bir kışı daha yakacak, barınma, kıyafet, gıda, temiz su gibi temel yaşam malzemelerinden yoksun geçiriyor. Solunum hastalıklarına yol açsa da naylon ve lastik ürünleri yakarak ısınmaya çalışan sığınmacılardan Muhammed Şahidi, İdlib'in kuzeyindeki Batebo köyü yakınlarındaki Seyyale kampında kaldığı söyledi. Isınmak için eski kıyafet yakmak zorunda kaldıklarını belirten Şahidi, "Plastik ve terlik de yakıyoruz. Dumanından çocuklar zarar görüyor. Bu çadırda 16 kişi yaşıyor. Hepsi solunum yolu hastalıklarına yakalandı" dedi.

İdlib

ALLAH'TAN KORKAN BİZE YARDIM ETSİN

Şahidi yaz aylarından bu yana yardım çağrısı yaptıklarını dile getirerek, "Vallahi bu lastik kokusunda çocukların nefes borularında ve göğüslerinde hastalıklar oldu. Çadıra giden yollar çok kötü. Bu arsanın kirası yıllık 500 bin Suriye Lirası (4 bin TL). İnsanlarda 300 Suriye Lirası (2,2 TL) ekmek alacak para dahi yok. İmkan yok. Güç yok. Bak nasıl ısınıyoruz. İkinci el elbiseyi bu şekilde sobayı koyarak yakıyoruz" ifadelerini kullandı. Kışın çok soğuk geçtiğini, çadırların yağmur sızdırdığını dile getiren Şahidi, şöyle devam etti: "Bebekler hep hasta. Yorgunuz. Süt ve bez lazım çocuklara. Hiç kimse bize yardım etmedi. Herkesin kapısını çaldık. Allah’tan korkan her insandan bize yardım etmesini istiyoruz. Yattığımız yere bak. Bir seccade serip yatıyoruz. Yerin soğuğundan bizi koruyacak hiçbir şey yok."

İdlib alarm veriyor

  • İdlib
  • İdlib'de Esed ve Rusya'nın saldırılarından ötürü Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı son bir yılda 1 milyonu aştı. Sadece son 1,5 ayda 110 bin sivil bulunduğu yeri değiştirerek sınıra gelmek zorunda kaldı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre son 24 saatte çoğunluğu güney ve güneydoğu bölgelerde olmak üzere İdlib’de 462 hava ve kara saldırısı düzenlendi, 72 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Rejim güçleri ile HTŞ arasında da bazı köylerde çatışmaların devam ettiği, ölenlerden 23’ün rejim askeri ya da taraftarı olduğu belirtildi. Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin insani işler konusundaki yardımcılarından Ursula Mueller de sahadaki durumun 'alarm verici' olduğu uyarısı yaptı. Son dönemde 60 bine yakın kişinin yerinden edildiğini belirten Mueller, tam ölçekli bir saldırının bölgedeki 3 milyon kişi için felaketle sonuçlanacağını ifade etti.

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