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Dünya Tek yapmaları gereken bavulu toplayıp gitmek
ORTADOĞU

Tek yapmaları gereken bavulu toplayıp gitmek

Amerikalı ünlü Yahudi profesör Norman Finkelstein, İsrail’in hem savaş hem insanlık suçu işlediğine dikkat çekti. Finkelstein, “İsraillilerin Doğu Kudüs’te hiçbir hakkı yok. Gazze’de hiçbir hakkı yok. Sadece bir tek hakları var, bavullarını toplayıp (Filistin’den) ayrılma hakları” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tek yapmaları gereken bavulu toplayıp gitmek
Norman Finkelstein

ABD’de yaşayan ünlü Yahudi profesör Norman Finkelstein, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze’de yaşanan son İsrail saldırılarına ilişkin, “İsrail sadece savaş suçları işlemiyor, insanlığa karşı suç işliyor ki bunlar uluslararası hukuka göre en iğrenç ve korkunç suçlar.” dedi. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) 27 Nisan’da yayınladığı “Bir eşik asıldı: İsrailli yetkililer ile apartheid ve zulüm suçları” başlıklı raporuna atıfta bulunan Finkelstein, “Buna göre sahip olduğumuz birinci gerçek, İsrail sadece savaş suçları işlemiyor, insanlığa karşı suç işliyor ki bunlar uluslararası hukuka göre en iğrenç ve korkunç suçlar.” diye konuştu.

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GAZZE’DE HİÇBİR HAKKI YOK

  • Finkelstein, İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarından ayrılmayacağını defalarca beyan ettiğine ve uluslararası hukuka göre yasa dışı ilhak yaptığına işaret ederek şunları kaydetti: “Eğer şu anki durum yasa dışı bir ilhaksa, İsraillilerin Doğu Kudüs’te hiçbir hakkı yoktur. Gazze’de hiçbir hakkı yoktur. Ve şunu vurgulayayım ki, kendilerini savunma hakları da yoktur. Sadece tek bir hakları vardır, bavullarını toplayıp (Filistin’den) ayrılma hakları.”

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BU DEVLET ÇOK İLERİ GİTTİ

Doğu Kudüs’te ve Gazze’de son günlerde yaşanan olayların İsrail’in uzun vadeli, sistematik ve planlı girişiminin mikroskobik bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Finkelstein, Filistinlilerin topraklarının çalınması olayının İsrail’in kuruluş yıllarından daha geriye uzandığını belirtti. Finkelstein, “Şimdi gördüğünüz şey, gerçekten de bu sistematik, metodik hırsızlık ve Filistin topraklarının soygununun bir mikrokozmosudur. Yurttaşlarınız bu toprak soyguncuları ve toprak hırsızları tarafından saldırıya uğruyorsa, buna direnmek için her türlü hakkınız var. Bu devlet çok ileri gitti. Uçuk ve çılgın bir devlet haline geldi” dedi.

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