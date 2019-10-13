Dünya Tel Abyad teröristlerden temizlendi Halk ellerinde Türk bayraklarıyla ilçede turlar attı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Tel Abyad teröristlerden temizlendi: Halk ellerinde Türk bayraklarıyla ilçede turlar attı

Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ilçe merkezinin YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılması Akçakale ilçesinde büyük sevinçle karşılandı. İlçe halkı ellerinde Türk bayraklarıyla şehir turu attı askerlere sevinç gösterisinde bulundu.

Haber Merkezi AA
Tel Abyad'ın terörden temizlenmesi halk tarafından büyük sevinçle karşılandı.
Tel Abyad'ın terörden temizlenmesi halk tarafından büyük sevinçle karşılandı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ilçe merkezinin YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılması Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sevinçle kutlandı.

Tel Abyad'ın kurtarılması halk tarafından büyük sevinçle kutlandı.

Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor

  • Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor.

Tel Abyad'ın tamamı PKK/YPG'li teröristlerden temizlendi
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Tel Abyad'ın tamamı PKK/YPG'li teröristlerden temizlendi

Tel Abyad ilçesinde, TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, YPG/PKK'lı teröristlerle girilen çatışmaların ardından ilçe merkezinde kontrolün sağlandığı bilgisi Akçakale ilçesinde büyük sevinç yarattı.

Teröristlerden kurtarılan Tel Abyad ilçe merkezinde ÖSO bayrakları asıldı.

Ellerine Türk bayrağı alan ilçe sakinleri araç konvoyu oluşturarak ilçede tur attı ve askerlere sevinç gösterisinde bulundu.

Tel Abyad ilçe merkezi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

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