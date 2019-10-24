Dünya Tel Abyada mobil klinik
BARIŞ PINARI HAREKATI

Tel Abyad’a mobil klinik

Kızılay, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütünden kurtarılan Tel Abyad’a mobil klinik açıyor. Günlük 500 hastaya bakacak klinikte dahiliye, radyoloji, çocuk hastalıkları ve laboratuvar birimleri bulunuyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Türk Kızılayı Tel Abyad'ta
Türk Kızılayı Tel Abyad'ta

Türk Kızılayı, Barış Pınarı operasyonu ile terör örgütü PKK/PYD’den temizlenen Tel Abyad’a sağlık hizmetlerine başlıyor. Türk Kızılayı mobil sağlık tırını, Tel Abyad’a gönderdi. Bugün faaliyet geçecek seyyar klinikler günde 500 hastayı tedavi edecek.

Kızılay, daha önce de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgesindeki Suriyeliler için mobil sağlık klinikleri açtı.

SEYYAR SAĞLIK HİZMET

Bölgedeki insanlar Kızılay'ın tedavilerinden yararlanıyor.

Hizmete açılan modern seyyar kliniklerde dahiliye, radyoloji, çocuk hastalıkları, kan alma ve laboratuvar birimleri bulunuyor. Seyyar klinikte 16 uzman hekim sağlık hizmeti sunacak. Çift taraflı genişletilebilir seyyar sağlık tırı ihtiyaç duyulan bölgelerde acil sağlık hizmeti verecek.

TEK HASTANENİN ONARIMINA BAŞLANDI

Acil sağlık gereksinimi için söz konusu seyyar hizmet aracı çalışmaya başlarken kalıcı hizmet için de kollar sıvandı. Teröristlerin yakarak kullanılamaz hale getirdiği Tel Abyad Hastanesi’nin hızlı şekilde hizmete sokulması için yetkililer incelemede bulundu.

Terör örgütünün karargah olarak kullandığı Tel Abyad’daki tek hastane onarılmaya başlandı.

HASTANELERİN YÜZDE 80’İ ÇALIŞMIYOR

  • Öte yandan Suriye’deki devlet hastanelerinin yaklaşık yüzde 80’i çalışmıyor. 31 bin olan doktor sayısı 5 binlere düşmüş durumda. İç savaş nedeniyle çok sayıda yaralı ve rehabilitasyon ihtiyacı olan hastalar bulunuyor. Sağlık Bakanlığı ve Kızılay iş birliğiyle Suriye’nin çeşitli bölgelerinde yaklaşık 34 hastane ve sağlık merkezi işletiliyor.

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