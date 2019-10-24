Tel Abyad’a mobil klinik

Türk Kızılayı, Barış Pınarı operasyonu ile terör örgütü PKK/PYD’den temizlenen Tel Abyad’a sağlık hizmetlerine başlıyor. Türk Kızılayı mobil sağlık tırını, Tel Abyad’a gönderdi. Bugün faaliyet geçecek seyyar klinikler günde 500 hastayı tedavi edecek.
SEYYAR SAĞLIK HİZMET
Hizmete açılan modern seyyar kliniklerde dahiliye, radyoloji, çocuk hastalıkları, kan alma ve laboratuvar birimleri bulunuyor. Seyyar klinikte 16 uzman hekim sağlık hizmeti sunacak. Çift taraflı genişletilebilir seyyar sağlık tırı ihtiyaç duyulan bölgelerde acil sağlık hizmeti verecek.
TEK HASTANENİN ONARIMINA BAŞLANDI
Acil sağlık gereksinimi için söz konusu seyyar hizmet aracı çalışmaya başlarken kalıcı hizmet için de kollar sıvandı. Teröristlerin yakarak kullanılamaz hale getirdiği Tel Abyad Hastanesi’nin hızlı şekilde hizmete sokulması için yetkililer incelemede bulundu.
Terör örgütünün karargah olarak kullandığı Tel Abyad’daki tek hastane onarılmaya başlandı.
HASTANELERİN YÜZDE 80’İ ÇALIŞMIYOR
- Öte yandan Suriye’deki devlet hastanelerinin yaklaşık yüzde 80’i çalışmıyor. 31 bin olan doktor sayısı 5 binlere düşmüş durumda. İç savaş nedeniyle çok sayıda yaralı ve rehabilitasyon ihtiyacı olan hastalar bulunuyor. Sağlık Bakanlığı ve Kızılay iş birliğiyle Suriye’nin çeşitli bölgelerinde yaklaşık 34 hastane ve sağlık merkezi işletiliyor.