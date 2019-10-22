Dünya Tel Abyada yeni meclis
BARIŞ PINARI HAREKATI

Tel Abyad’a yeni meclis

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan ilk yerleşimlerden olan Tel Abyad'da ise hayat normale dönmeye başladı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Ekrem Dede
Ekrem Dede

Tel Abyad Meclis Başkanı Ekrem Dede ilçedeki son durumu Yeni Şafak'a anlattı.

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Suriye’deki iç savaşın başlamasından sonra Tel Abyad şehrinde yerel meclisin kuruluşuna öncülük eden ve başkanlığını yürüten Ekrem Dede, Türkiye’nin, hiç zaman çatışmadan yana olmadığını dile getirdi. Türkiye’nin, Tel Abyad'da sivil iradeyi kurmak için çalışmalara başlandığının bilgisini veren Dede, "Yeni meclis herkesi temsil edecek. Yeni kurulacak mecliste Kürt de, Arap da, Türkmen de olacak. Bu meclis halkın sorunlarına çözüm bulacak. Savaşın izleri daha hızlı silinecek. Yeni dönem çok iyi olacak" diye konuştu.

TÜRKİYE PROJEYLE GELDİ

  • Türk askerinin bir elinde tüfek, bir elinde ise halk için projelerle geldiğini belirten Dede, "Okul, hastane ve insani yardım projeleri var. Türkiye’nin, sivil insanların normal hayata dönmeleri için hızlı yardımları sürüyor. Ben şehre gittim. PKK/PYD terör örgütü şehre mazot dökerek yakmış. Türk komutanları terör örgütünün yaktığı, yıktığı her şeyin fotoğrafını çekti. Evleri, hastaneleri yakmışlar. Şimdi Türk Kızılayı orada sağlık ocağı kuracak. Halkın tedavisinde aksama olmayacak" dedi.

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