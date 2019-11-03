Dünya Tel Abyadda sivil katliamı
ORTADOĞU

Tel Abyad'da sivil katliamı

PKK/PYD, 13 Ekim’de teröristlerden temizlenen Tel Abyad’da halkın alışveriş ettiği pazar yerine bombalı saldırı düzenledi. 13 sivil hayatını kaybederken 20 sivil yaralandı. Ölenler arasında çocuklar da var. Milli Savunma Bakanlığı tüm ülkeleri bu acımasız terör örgütüne karşı tavır almaya çağırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tel Abyad'da hain saldırı
Tel Abyad'da hain saldırı

Suriye’nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinde pazar yerine düzenlenen bombalı terör saldırısında 13 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil de yaralandı. Terör örgütü YPG/ PKK’dan temizlenen Tel Abyad’daki patlamada ölenler arasında çocuklar da bulunuyor. Yaralılar Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki hastanelere kaldırılırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. PKK, Tel Abyad ve Rasulayn’da çok sayıda bombalı araç saldırısı düzenlemişti. Milli Savunma Bakanlığı, cani saldırının ardından şu açıklamayı yaptı: “YPG/ PKK’lı alçaklar tarafından Tel Abyad merkezinde masum insanların alışveriş yaptığı pazar yerinde bir bombalı aracın patlatılması sonucunda ilk verilere göre 13 sivil hayatını kaybetmiş, 20 civarında sivil yaralanmıştır. Barış Pınarı Harekâtı neticesinde evlerine ve topraklarına geri dönebilen Tel Abyadlı masum sivillere yönelik bombalı terör saldırısı yapan eli kanlı YPG/PKK’lı teröristlerin bu insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyor ve tüm ülkeleri bu acımasız terör örgütüne karşı tavır almaya davet ediyoruz.” Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesi 13 Ekim’de YPG/PKK’lı teröristlerden kurtarılmıştı.

20 vatandaş saldırı sonrasında yaralandı.

Terör destekçilerine ibret olsun

  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda, terör örgütü YPG/PKK’nın Tel Abyad’da sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, terör saldırısına ilişkin “Tel Abyad’da onlarca masumu hedef alan saldırı, terör örgütü YPG’ye kol kanat geren, onu masum gösterenlere ibret olsun. Bu hain saldırı, Barış Pınarı Harekatı’nın ne kadar doğru ve yerinde olduğunun en büyük göstergesidir” ifadesini kullandı.

Tel Abyad'da pazar yerine bomba yüklü araçla saldırı
OYNAT 00:21
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