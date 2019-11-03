Tel Abyad'da sivil katliamı

Suriye’nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinde pazar yerine düzenlenen bombalı terör saldırısında 13 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil de yaralandı. Terör örgütü YPG/ PKK’dan temizlenen Tel Abyad’daki patlamada ölenler arasında çocuklar da bulunuyor. Yaralılar Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki hastanelere kaldırılırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. PKK, Tel Abyad ve Rasulayn’da çok sayıda bombalı araç saldırısı düzenlemişti. Milli Savunma Bakanlığı, cani saldırının ardından şu açıklamayı yaptı: “YPG/ PKK’lı alçaklar tarafından Tel Abyad merkezinde masum insanların alışveriş yaptığı pazar yerinde bir bombalı aracın patlatılması sonucunda ilk verilere göre 13 sivil hayatını kaybetmiş, 20 civarında sivil yaralanmıştır. Barış Pınarı Harekâtı neticesinde evlerine ve topraklarına geri dönebilen Tel Abyadlı masum sivillere yönelik bombalı terör saldırısı yapan eli kanlı YPG/PKK’lı teröristlerin bu insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyor ve tüm ülkeleri bu acımasız terör örgütüne karşı tavır almaya davet ediyoruz.” Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesi 13 Ekim’de YPG/PKK’lı teröristlerden kurtarılmıştı.

20 vatandaş saldırı sonrasında yaralandı.



Terör destekçilerine ibret olsun