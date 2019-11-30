Tel Abyad'daki terör saldırısında 5 sivil yaralandı

Ekonomi

TANAP'ta tarihi gün

TANAP Projesi’nde yarın tarihi bir gün yaşanacak. TANAP’ın Avrupa bağlantısının açılış töreni ile birlikte Azeri gazı Yunanistan sınırına dayanarak, hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın enerji arz güvenliğinde mihenk taşı olacak.