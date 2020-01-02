Dünya Tel Abyadın yiğidi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Tel Abyad’ın yiğidi

Roketatarlı saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Rahmi Kaya toprağa verildi. Erzurumlu şehidi binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehit Uzman Çavuş Rahmi Kaya’yı son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı.
Şehit Uzman Çavuş Rahmi Kaya’yı son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit düşen asker son yolculuğuna uğurlandı. Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde 29 Aralık’taki roketatarlı saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Rahmi Kaya (27) tedavi gördüğü Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde önceki gün şehit oldu. Türk bayrağına sarılı naaşı dün memleketi Erzurum’a getirilen şehit Kaya için, Yakutiye’deki Narmanlı Camii’nde öğle vakti tören düzenlendi. Törene katılan binlerce kişinin “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, “Erzurum seninle gurur duyuyor” sloganları attığı törende gözyaşlarına boğulan anne Güllü, baba Abdurrahman ile şehidin kız kardeşi Ayşe Kaya’yı yakınları teselli etti. Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karskapı Şehitliği’nde toprağa verildi. Şehidin amcasının oğlu Taner Kaya, Rahmi Kaya’nın, ailelerinin ilk şehidi olmadığını, dedelerinin kardeşinin de 1969’da Van’da şehit düştüğünü söyledi. Taner Kaya, “Bu evin ikinci şehididir. Bu ilk şehidimiz değil ki son şehidimiz olsun. Vatan sağ olsun” dedi.

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