Tel Abyad’ın yiğidi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit düşen asker son yolculuğuna uğurlandı. Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde 29 Aralık’taki roketatarlı saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Rahmi Kaya (27) tedavi gördüğü Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde önceki gün şehit oldu. Türk bayrağına sarılı naaşı dün memleketi Erzurum’a getirilen şehit Kaya için, Yakutiye’deki Narmanlı Camii’nde öğle vakti tören düzenlendi. Törene katılan binlerce kişinin “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, “Erzurum seninle gurur duyuyor” sloganları attığı törende gözyaşlarına boğulan anne Güllü, baba Abdurrahman ile şehidin kız kardeşi Ayşe Kaya’yı yakınları teselli etti. Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karskapı Şehitliği’nde toprağa verildi. Şehidin amcasının oğlu Taner Kaya, Rahmi Kaya’nın, ailelerinin ilk şehidi olmadığını, dedelerinin kardeşinin de 1969’da Van’da şehit düştüğünü söyledi. Taner Kaya, “Bu evin ikinci şehididir. Bu ilk şehidimiz değil ki son şehidimiz olsun. Vatan sağ olsun” dedi.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.