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Dünya Tel Avive uçuşlar peş peşe iptal Polonya da askıya aldı
AVRUPA

Tel Aviv'e uçuşlar peş peşe iptal: Polonya da askıya aldı

Polonya havayolu şirketi LOT, İsrail ve Gazze Şeridi’nde yaşananlar nedeniyle Tel Aviv uçuşlarını bugünden itibaren askıya aldığını açıkladı. İngiliz hava yolu şirketi British Airways de Tel Aviv uçuşlarını iptal etmişti.

Haber Merkezi İHA
Tel Avive uçuşlar peş peşe iptal: Polonya da askıya aldı
LOT

Polonya ulusal havayolu şirketi LOT, Tel Aviv uçuşlarını bugünden itibaren askıya aldı. Şirket, söz konusu kararın alınmasında son günlerde İsrail ve Gazze Şeridi’nde yaşanan olayları gerekçe gösterdi.

LOT Basın Sözcüsü Krzysztof Moczulski, "Bugünkü uçuş dahil Tel Aviv’e gerçekleştirilecek tüm uçuşlarımızı askıya aldık. Uçuşların yeniden açılması İsrail’deki durumun gidişatına bağlı. Her seferinde güvenlik analizi yapıp kararlarımızı bu doğrultuda alacağız. Ancak önümüzdeki birkaç gün içerisinde Tel Aviv’e uçmayacağımızı varsayıyorum" ifadelerini kullandı.

HAFTADA 3 SEFER DÜZENLENİYORDU

LOT, haftada 3 kez Varşova-Tel Aviv seferi düzenliyordu. Daha önce de British Airways, Virgin Atlantic, Iberia, United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines firmaları Tel Aviv uçuşlarını askıya aldıklarını duyurmuştu.

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