Dünya Tel Rıfat Mehmetçiği bekliyor
ORTADOĞU

Tel Rıfat Mehmetçiği bekliyor

Suriye-Türkiye sınırında bir araya gelen yüzlerce Tel Rıfatlı, YPG/PKK’yı protesto etti. Örgüt işgalindeki topraklarına dönmek için Türkiye’nin yardımını bekleyen siviller, “Türk ordusunu istiyoruz. Dünya sesimizi duysun. Evlerimize dönmek istiyoruz” dediler.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tel Rıfat Mehmetçiği bekliyor
 YPG, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları sürerken TSK ve Suriye Milli Ordusu’na yönelik saldırılarda Tel Rıfat’ı üs olarak kullandı. YPG’nin Şubat 2016’da kentin kontrolünü ele geçirmesinin ardından bu yana yaklaşık 250 bin kişi Tel Rıfat’tan ayrılmak zorunda kaldı.

Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat kentinde yerinden edilmiş yüzlerce kişi, YPG/PKK terör örgütünü protesto etti. Suriye-Türkiye sınırındaki Bab es-Salama kapısı yakınında toplanan siviller, terör örgütünün işgal ettiği topraklarına geri dönmek için Türkiye’den yardım istedi.

Göstericiler, “Türk ordusunu buraya istiyoruz”, “Suriye’deki katliamların sebebi Rusya”, “Bizi yurdumuzdan koparan Esed rejimi, YPG ve DEAŞ” şeklinde sloganlar attı. 6 yıl önce Tel Rıfat’tan çıkmak zorunda kalan Muhammed Ebu İbrahim, YPG terör örgütü nedeniyle evlerini terkettiklerini, artık hayatlarının normale dönmesini istediklerini söyledi.

Tel Rıfat kırsalındaki Meng köyünden çıkmaya zorlanan Ahmed Ebu İbrahim ise “Dünya sesimizi duysun. Herkes evlerimize dönmek istediğimizi bilsin” diye konuştu.

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