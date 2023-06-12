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Tel Rıfat'ta yuvalanan PKK/YPG'nin SMO hatlarına sızma girişimi engellendi

Suriye’nin kuzeyinde Tel Rıfat ilçesinde varlığını sürdüren terör örgütü PKK/YPG’nin, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) cephe hatlarına sızma girişimi engellendi.

10:44 . 12/06/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki Tel Rıfat ilçesini 6 yılı aşkın süredir işgalinde tutan PKK/YPG'li teröristler, gece saatlerinde Halep ilinin kuzey kırsalında askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez, Mare, Keferkelbin ve Kelcibrin bölgesinde sızma girişiminde bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen SMO, eş zamanlı olarak 4 ayrı noktada saldırı girişiminde bulunan teröristlerle çatıştı ve sızma girişimini püskürttü.

Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, çatışmada kayıplar veren PKK/YPG'li teröristler çekilmek zorunda kaldı.

  • Terör örgütü PKK/YPG, dün akşam saatlerinde Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı çevresine de roketli saldırılarda bulunmuş, roketler boş araziye düşmüştü.

Tel Rıfat'taki durum

PKK/YPG'li teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

PKK/YPG, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.




#PKK/YPG
#SMO
#suriye
#TSK
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