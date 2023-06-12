Tel Rıfat'ta yuvalanan PKK/YPG'nin SMO hatlarına sızma girişimi engellendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG tarafından dün yapılan roket saldırısının ardından gerçekleştirilen meşru müdafaa atışlarında 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dün terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hale getirilmişti. Devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi" denildi.