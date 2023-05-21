Temerrüt eşiğindeki ABD için geri sayım: Yellen 'son gün' 1 Haziran dedi

Hazinenin varlıklarının 15 Haziran'a kadar yetip yetmeyeceğine ilişkin soru üzerine ise Yellen, "Vergi tahsilatları ve harcamaları konusunda her zaman bir belirsizlik vardır ve bu nedenle bundan kesinlikle emin olmak zor, ancak değerlendirmem, tüm faturalarımızı öderken 15 Haziran'a ulaşma ihtimalinin oldukça düşük olduğu yönünde." yanıtını verdi.